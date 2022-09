El chileno Valdés dice que grandeza de América sobre Chivas no se discute

México, (EFE).- El chileno Diego Valdés, centrocampista del América de la liga mexicana, dijo que la grandeza de su equipo sobre el Guadalajara, su rival del sábado, no tiene discusión.

“Estoy en el equipo más grande de México, desde que llegué me quedó claro. No hay discusión de eso por la afición, por los triunfos y los títulos; eso está muy claro”, sentenció Valdés en conferencia de prensa.

El chileno y el argentino Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas, hablaron en la previa del clásico del fútbol mexicano que jugarán ante el Guadalajara este sábado en el Estadio Azteca en la jornada 15 del Apertura 2022.

América, con 13 ligas ganadas, y Chivas, con 12, son los equipos que más campeonatos tienen en sus vitrinas en el país.

Valdés, quien en Chile jugó para el Audax Italiano y juega en las Águilas desde el Clausura 2022, señaló que la mayor relevancia del club que defiende se nota en que es el rival a vencer en México.

“Todos los equipos enfrentan al América con una motivación extra, todos dan un extra para querernos ganar, incluido Chivas, pero nosotros estamos preparados para eso”, agregó el jugador.

Fernando Ortiz respaldó las palabras del centrocampista, incluso se refirió a lo dicho por Cristian Calderón, del Guadalajara, quien el jueves afirmó que Chivas tiene mayor preponderancia.

“Es irreal que lo digan; por trofeos, copas, por donde se vea; no sé qué argumentos tendrán los jugadores de Chivas para manifestar eso, pero en números, logros y estadísticas es irreal que piensen así; América es el equipo más grande de México”, selló el técnico.

El estratega también explicó que la presión que se vive en este tipo de duelos es normal para su equipo.

“Cada uno interpreta la presión. Nosotros vivimos con ella sin problema, después lo que haga Chivas no nos interesa, nosotros vamos a salir como siempre a la cancha a intentar ganar”.

Las Águilas marchan en primer lugar del Apertura 2022 con 32 puntos. Suman 10 triunfos, dos empates y tres derrotas; Guadalajara es séptimo con 22 unidades, tiene cinco victorias, siete empates y tres juegos perdidos.