El cine de Venezuela se luce en una muestra en Miami

Miami, (EFE).- Once largometrajes y once cortometrajes, el más antiguo de hace tres años, componen Cinema Venezuela, una muestra de cine de ese país en Miami que abre este jueves con “La noche de las dos lunas”, de Miguel Ferrari, un drama con el que Venezuela aspira a ser candidata al Oscar.

En unas declaraciones a EFE, Indira Leal, directora de Cinema Venezuela, destaca de la sexta edición, además de la calidad de los filmes, la variedad de temáticas.

“Hay hasta dos películas de terror, una de ellas del subgénero de zombies”, dijo Leal tras señalar que es una temática en la que pocos cineastas latinoamericanos se aventuran.

Se trata de “Infección”, de Pablo Pedota, y “El exorcismo de Dios”, de Alejandro Hidalgo, una de las películas venezolanas más taquilleras de los últimos tiempos.

La muestra de cuatro días, que se presenta en el centro cultural Koubek del Miami Dade College (MDC), se inaugura este jueves con el drama sobre la maternidad subrogada, “La noche de las dos lunas”, de Miguel Ferrari, ganador en 2014 de un premio Goya por “Azul y no tan rosa”.

Una de sus protagonistas, Mariaca Semprún, asistirá a la proyección, pues la muestra también trata de que los directores o alguien del equipo de los filmes seleccionados estén representados.

A preguntas de EFE, Leal subtrayó que sigue habiendo una producción cinematográfica fuerte en Venezuela, gracias en parte al patrocinio privado y a las exenciones fiscales para la industria.

“En cualquier caso -asevera- cuando el artista tiene un sueño hace lo que sea por conseguirlo”.

El objetivo de Cinema Venezuela es dar visibilidad al cine de ese país y Leal precisa enseguida que no es solo para que lo vean los venezolanos de la diáspora en Miami, sino personas de otras nacionalidades presentes en una “ciudad multicultural”.

Leal indicó que Cinema Venezuela se define como una muestra y no como un festival, porque “el único premio es que el público de cualquier nacionalidad vaya a disfrutar y conocer más de nuestra cultura cinematográfica”.

El programa de la sexta edición -en 2020 y 2021 no se celebró por la pandemia- incluye, además del filme inaugural, “Yo y las bestias”, dirigida por Nico Manzano; el “thriller” “Jezabel”, de Hernán Jabes, y el documental “Érase una vez en Venezuela, premiado en el Festival de Sundance y dirigido por Anabel Rodríguez Ríos.

Otros filmes de la muestra son el drama “Dirección opuesta”, dirigido por Alejandro Bellame Palacios, y los documentales “El camino del guerrero”, de Héctor Palma, y “Rómulo resiste”, de Carlos Oteiza.

La muestra cierra con la comedia romántica de José Antonio Varela “Un cupido sin puntería” y “One way”, una película que refleja el drama migratorio de una madre en un país en crisis social y económica, dirigido por Carlos Daniel Malavé.

Todos los filmes se presentan con subtítulos en inglés.

“En esta sexta edición nos hemos esforzado mucho por presentar al público películas variadas y nos enorgullece decir que todas han sido premiadas nacional e internacionalmente”, dijo Leal.

Parte del monto de las entradas de Cinema Venezuela será destinado a Hijos de la Guajira, una fundación sin fines de lucro.

El programa incluye un conversatorio con directores, distribuidores, productores, actores y cinéfilos.