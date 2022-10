El ‘coach’ de Steelers nombra a novato Pickett como ‘quarterback’ titular

Redacción Deportes, (EFE).- Mike Tomlin, entrenador de los Pittsburgh Steelers de la NFL, nombró al novato Kenny Pickett como el ‘quarterback’ titular del equipo en lugar del experimentado Mitchell Trubisky.

“Kenny comenzará esta semana. El desempeño de Mitch fue un componente de la decisión porque no movimos la pelota con la fluidez suficiente para nuestro gusto y Kenny ha mostrado madurez a lo largo de este proceso”, explicó Tomlin.

Durante la pretemporada Trubisky, con experiencia en Bears y Bills, ganó la carrera para ser el pasador principal de Pittsburgh por encima de Mason Rudolph, quien aparecía como segunda opción y el recién tomado en la primera ronda del Draft 2022, Kenny Pickett.

Al final de la pretemporada las buenas actuaciones de Picket lo pusieron como el mariscal de campo dos por delante de Rudolph.

Trubisky inició la temporada con un triunfo y tres derrotas, algo que no satisfizo a Tomlin, quien decidió el cambio en el duelo del domingo pasado en la derrota 24-20 ante New York Jets.

Hasta el medio tiempo de ese partido Trubisky acumuló 84 yardas, completó siete de 13 envíos, sufrió una intercepción, fue capturado tres veces y dejó a su equipo en desventaja por 10-6. Tomlin decidió relevarlo en la segunda mitad con Pickett.

“No quiero descargar la responsabilidad de lo sucedido en Mitch, no es justo; el cambio fue un esfuerzo por ser mejores, anotar más puntos y movernos con más fluidez; decidimos ir con Kenny con la esperanza de que nos proporcionara más chispa y sucedió”, detalló.

Aunque los Jets ganaron, a partir del tercer cuarto el novato cumplió con las expectativas del ‘coach’. Acumuló 120 yardas y aunque sufrió tres intercepciones, no fue capturado, completó 10 de 13 envíos, y apretó el marcador con dos ‘touchdowns’ por tierra.

“Kenny toma decisiones de manera fluida y rápida, tiene anticipación. Es por eso que lo tomamos cuando se nos dio la oportunidad. Desde que lo adquirimos no ha hecho más que fortalecer ese proceso de pensamiento”, destacó Tomlin.

El entrenador confió en que el chico de 24 años está preparado para el juego de la semana cinco del domingo ante Buffalo Bills, uno de los favoritos para llegar al Super Bowl en la AFC, que cuentan con la mejor defensiva de la NFL.

“No tenemos reservas sobre lo que Kenny será capaz de hacer con nuestros esquemas de juego. Obviamente tenemos un nivel de preocupación sobre el entorno al que lo llevaremos, pero eso pasa con cualquier ‘quarterback'”.

Esta temporada es la primera de los Steelers sin Ben Roethlisberger, ‘quarterback’ que los llevó a ganar dos Super Bowls en 18 temporadas y que se retiró a principios del 2022.