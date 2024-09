El colombiano Hurtado libra con éxito cirugía y regresará a la cancha en cuatro meses

Ciudad Juárez, (EFE).- El delantero colombiano Avilés Hurtado fue operado con éxito del tobillo y estará cuatro meses fuera de las canchas, informó el Juárez FC, equipo del atacante en el fútbol mexicano.

“Nuestro jugador sufrió una lesión en el tobillo derecho durante el partido contra los Rayados de Monterrey en la fecha 8 del torneo Apertura; fue operado con éxito y su recuperación será de cuatro meses”, escribió el equipo en sus redes sociales.

El miércoles pasado Hurtado sufrió una entrada del argentino Germán Berterame y salió de la cancha en camilla. Horas después los médicos confirmaron que sufrió una lesión compleja en el ligamento deltoideo, cápsula anterior, sindesmosis distal y una fractura no desplazada del peroné.

Originario de Cauca, Hurtado fue titular en los ocho primeros partidos del Juárez con un gol anotado; a los 37 años el jugador mantiene un buen nivel de forma deportiva y su baja será sensible para el Juárez, último lugar del Apertura, con un triunfo, un empate, siete derrotas, siete goles anotados y nueve recibidos.

La directiva del Juárez estudiaba la posibilidad de pedir la inhabilitación de Berterame, pero Hurtado se negó con el argumento de que el argentino no buscó lesionarlo y todo fue un accidente.

Hurtado se perderá el resto del Apertura, en el que su equipo necesita una racha ganadora con poco margen de error para acceder a los cuartos de final.

El Juárez reaparecerá en el torneo el próximo viernes cuando visitará al Puebla, duodécimo de la tabla de posiciones.