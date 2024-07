El colombiano Kevin Serna fichará por Fluminense tras un acuerdo con Alianza Lima

Lima, (EFE).- El extremo colombiano-peruano Kevin Serna, hasta el pasado domingo jugador de Alianza Lima, viajará este lunes hacia Brasil para pasar exámenes médicos y fichar por Fluminense, informó su representante, Narciso Algamis.

“Teóricamente, Kevin es jugador de Fluminense, pero tenemos que viajar, pasar la revisión médica y firmar el contrato que sería por tres años y medio”, declaró este lunes el representante del futbolista en la emisora Radio Ovación.

Algamis dijo que para Alianza Lima “la decisión de soltar a Kevin fue muy difícil, pues es un jugador muy importante, pero era complicado no hacer esa negociación por temas económicos”.

Precisamente, el club peruano confirmó en sus redes sociales la salida del extremo y le agradeció “por las alegrías” que le dio a sus seguidores.

En un video también publicado en redes sociales, Serna se despidió de Alianza y señaló que sabe que “en algún momento” volverá a vestir la camiseta del equipo blanquiazul.

“Nunca me guardé nada y ahora me voy con esa sensación de que siempre dejé la vida y el alma por este club, gracias y nos vemos pronto”, concluyó.