El colombiano Medina dice que en el Monterrey aún no entienden la idea de juego de Ortiz

Monterrey (México), (EFE).- El colombiano Stefan Medina, defensa de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, dijo que en su equipo aún no entienden la idea de juego que pretende implantar el entrenador argentino Fernando Ortiz.

“Es normal que al iniciar un proceso con una metodología diferente el entendimiento se haga más rápido o más lento, eso depende de muchas situaciones. Nosotros entendemos que en lo que busca el cuerpo técnico hemos tenido momentos buenos en el campo, después hay cosas por ajustar”, explicó en rueda de prensa.

Ortiz, de 45 años, llegó al Monterrey para este torneo Apertura 2023, en el que tras nueve jornadas el cuadro del norte de México ocupa la novena de posición, en puestos de repesca que jugarán los lugares 7, 8, 9 y 10 de la tabla.

Además, en la Leagues Cup, que los clubes mexicanos jugaron ante los de la Major League Soccer, los Rayados cayeron en las semifinales.

Los malos resultados de Ortiz, entre los que se incluye perder el fin de semana pasado el derbi de la ciudad de Monterrey ante los Tigres UANL, han desatado críticas de los hinchas, desesperados porque su equipo cuenta con la plantilla más cara de la liga local, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

“Estamos en el momento de querer mejorar, el club siempre busca eso y lo vemos en el plantel que tenemos. Creemos en los jugadores que tenemos, ojalá la gente nos pueda seguir apoyando porque es parte importante de este proyecto. Va a tomar tiempo para entender la metodología de Ortiz”, afirmó Medina.

Entre las figuras que llegaron al Monterrey en el mercado de traspasos están el español Sergio Canales y Jesús ‘Tecatito’ Corona, ambos provienen del balompié español. Canales arribó desde el Real Betis y Corona del Sevilla.

“Sentimos el mismo dolor que la afición, no nos gusta esta situación para nada. Estamos aquí para ganar y se nos ha hecho difícil. Es la realidad. Estamos en busca del título, el año pasado fue un año extraordinario para el equipo y aún así no obtuvimos el objetivo principal”, sentenció Medina.