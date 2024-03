El colombiano Pareja dice que Orlando perdió porque no supo adaptarse al ritmo de Tigres

Monterrey (México), (EFE).- El colombiano Óscar Pareja, entrenador de Orlando City de la Major League Soccer (MLS), aseveró que su equipo fue eliminado por Tigres UANL, del fútbol mexicano, en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, porque no se adaptó al ritmo impuesto por su rival.

“Felicidades a Tigres, nos hicieron cuatro goles, jugaron mejor. El inicio del primer tiempo nos costó adaptarnos al ritmo que impusieron y eso nos costó al final, no hay excusa. Nos dominaron, nos fuimos abajo 2-0 muy temprano, eso nos quitó precisión”, señaló el técnico al final del duelo que su equipo perdió 4-2.

En el juego de ida de los octavos de final efectuado el martes anterior estos equipos empataron 0-0.

En este partido el local se impuso con tantos de Marcelo Flores, del francés André-Pierre Gicnac, de penalti, del uruguayo Fernando Gorriarán y de Sebastián Córdova.

El uruguayo Facundo Torres, de penalti, y el argentino Martín Ojeda anotaron por el visitante. En el segundo tiempo el brasileño Rafael Carioca, de Tigres, fue expulsado.

Pareja puntualizó que sus jugadores fallaron a la hora de apretar en el centro del campo, lo que fue clave en el resultado.

“Nos vimos flacos para recuperar la pelota en el primer tiempo. Ellos fueron efectivos en las opciones que tuvieron y nosotros, cuando nos pudimos acercarnos, no tuvimos contundencia, eso fue la diferencia. Luego nos pusimos 2-1, pero ya fue tarde”, señaló.

El estratega subrayó que su equipo debe aprender de esta experiencia para volver más fuerte el año que viene.

“Luego de este trago amargo debemos calmarnos, recuperar al equipo para tener una buena participación en nuestra liga para lograr volver a competir en la Liga de Campeones ante los mejores equipos de la zona”, concluyó.

Es la segunda vez en la historia que Orlando City participa en la Liga de Campeones de la Concacaf. En la primera, el año pasado, también fue eliminado por Tigres UANL en los octavos de final.