El colombiano William Tesillo cree que los clubes mexicanos han crecido, su selección no

León (México), (EFE).- El colombiano William Tesillo, capitán del León, afirmó que mientras los clubes y la Liga mexicana han crecido, no ha ocurrido lo mismo con la selección.

“Se han intentado hacer cosas para que crezca la liga y la selección en México. En el León acabamos de quedar campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf y esto habla también de que la liga se sobrepuso, después de caer en 2022 en el mismo torneo”, dijo el central.

Explicó que el título que le devolvió la hegemonía a México en el máximo torneo de clubes de la Concacaf, un año después de que los Pumas perdieran en la final de la Liga de Campeones ante Seattle Sounders es una prueba del buen nivel de la competición.

Esto contrasta con el presente de la selección mexicana, que el lunes pasado se quedó sin seleccionador al ser destituido el entrenador argention Diego Cocca por la Federación Mexicana de Fútbol.

Tesillo evaluó como una decisión normal porque los resultados no son positivos.

“Cosas de fútbol, pasan así. A veces se intentan hacer cosas por mejorar, así como a nivel clubes, cuando tenemos entrenadores que no les va bien. Desde arriba se toma una decisión para mejorar siempre”.

León debutará en el torneo Apertura 2023 el próximo lunes 3 de julio al recibir a las Chivas del Guadalajara en la primer jornada.