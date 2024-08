El colombiano Yeison López celebra la plata soñada al estilo de Cristiano Ronaldo

Redacción Deportes, (EFE).- El colombiano Yeison López aseguró que la medalla de plata en levantamiento de pesas ganada este viernes en los Juegos Olímpicos de París es “el comienzo de otro sueño” y lo celebró al estilo de Cristiano Ronaldo, de quien dijo que le sirve de inspiración.

“Estoy muy emocionado porque comienza otro sueño que es poder tener casa propia, entonces para mí es maravilloso poder soñar tener una casa, yo sé que lo voy a poder lograr con el favor de Dios”, dijo el deportista nacido en el departamento del Chocó, del que salió desplazado por la violencia con “unas botas pantaneras y un pantalón roto” a Cali, ciudad en la que se formó como deportista.

López no pudo esconder la emoción por la presea plateada y rompió en llanto tanto en las declaraciones a periodistas colombianos como en conversaciones en directo con sus padres, que celebraron a la distancia su gesta.

López alcanzó una marca de 390 kilos en total, tras realizar un arranque con 180 kilos y en el envión 210, con los que terminó segundo en la categoría de 89 kilos y le dio así a Colombia la segunda presea de plata luego de la lograda por Ángel Barajas en barra fija.

La medalla de oro fue para el búlgaro Karlos Nasar, que batió además el récord mundial al levantar 404 kilos.

Celebración a lo Cristiano

Yeison López celebró la medalla de plata con los mismos movimientos de brazos que hace el delantero portugués Cristiano Ronaldo cuando marca un gol.

“Soy un fanático de Cristiano Ronaldo, es un atleta maravilloso que me inspira”, dijo López a periodistas cuando le preguntaron por la celebración.

López, también llamado ‘Gokú’ -protagonista de la serie de manga y anime Dragon Ball’, procede de una familia humilde del Chocó, que tras el desplazamiento de su tierra, llegó a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde vendió caramelos en las calles para subsistir.

El halterofilista, que estuvo al borde de la depresión cuando fue apartado algunos años de las competencias por una sanción por supuesto dopaje que no pudo apelar por falta de recursos, manifestó hoy su confianza en que de ahora en adelante todo va a ser mejor para él y su familia.

“Espero en Dios llegar a Colombia y tener ese apoyo. Yo sé que Colombia es un país donde apoyan, donde me van a ayudar a cumplir ese sueño” de tener casa propia, añadió.

Como el ave Fénix

La carrera de Yeison López estaba en ascenso cuando en el Panamericano de Pesas celebrado en Miami (EE.UU.) en 2017, fue sancionado por resultados adversos en pruebas de dopaje.

Luego de cumplir la sanción volvió a las pesas pero no clasificó para Tokio 2020.

El deportista recordó que su camino en el deporte no ha sido fácil y que incluso su participación en los Olímpicos estuvo en suspenso porque sufrió una lesión en la espalda.

“Hace tres semanas mi sueño se veía que se salía de las manos, que se iba. Tuve una lesión en la espalda donde me tocó parar dos semanas, mi preparación se cortó, esto solo lo sabe mi hermano, mi hermana mayor y mi novia”, aseguró López, quien en 2018 participó en el reality ‘Desafío Súper Humanos’, de la televisión colombiana, en el que tuvo una destacada actuación.

El medallista finalizó pidiendo apoyo para los deportistas en unos juegos en los que la campaña colombiana ha sido criticada por los pocos resultados.

“Quiero hacerles un llamado a los colombianos, independientemente del resultado, el atleta ha venido aquí a dar su ciento por ciento. Es muy fácil estar sentado en casa y hablar del resultado de las competencias, pero créame que ningún colombiano vino a dar un 90 por ciento, apoyemos”, dijo.