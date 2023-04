El Comité Olímpico Mexicano anuncia independencia económica en su centenario

México, (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, anunció una campaña nacional para que el organismo deportivo gane independencia económica, ante la falta de apoyo del Gobierno.

En la celebración del centenario del COM, la saltadora retirada manifestó la decisión de trabajar para la creación de un fideicomiso para asegurar la participación de los deportistas en las competiciones del ciclo olímpico.

“En estos tiempos no cabe el ego ni la arrogancia. La ausencia de respuesta a las necesidades de nuestros atletas es clara, pero eso no nos detendrá porque como nos ha marcado cada página escrita de nuestra historia en este centenario, este comité sigue de pie”, dijo Alcalá.

El Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, dirigida por la medallista olímpica Ana Guevara, mantienen diferencias, que han llevado a la institución gubernamental a retirar apoyos a deportistas de varias disciplinas.

Alcalá defendió la autonomía del COM y confirmó la determinación de garantizar todo el apoyo posible a los deportistas, aún sin contar con el gubernamental.

“A pesar de las adversidades, obstáculos y los intentos de desacreditar a nuestro movimiento, en la familia olímpica nos forjamos para resistir las altas temperaturas, a levantarnos con fuerza cada vez que caemos”, dijo en un discurso.

Numerosos medallistas olímpicos y personalidades del deporte mexicano coincidieron en un desayuno en la sede del Comité Olímpico.

Allí recibieron un mensaje del alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), quien elogió la presencia de México en el movimiento olímpico, con los triunfos de sus deportistas y como sede de competencias.

“Los Juegos Olímpicos de México 1968 fueron los primeros en América Latina; en ellos los visitantes conocieron la cultura y la calidez de los mexicanos”, dijo Bach.

Alcalá y Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del COI, quitaron el velo al árbol de la vida con la historia de los primeros 100 años del deporte olímcpio mexicano, en los que México ganó 13 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce en Juegos Olímpicos de verano.

“Hoy inicia el primer escalón de nuestros siguientes 100 años y queremos que sean 100 años más de gloria”, dijo Alcalá.