El compositor mexicano Edgar Barrera, “traductor sentimental” de cantantes

Ciudad de México, (EFE).- Detrás de éxitos de Camilo, Christian Nodal, Grupo Firme, Maluma, Ariana Grande y hasta Madonna, está el compositor Edgar Barrera, el mexicano más nominado a los premios Latin Grammy 2022, quien presume no solo de escribir las canciones del momento, sino de ser “traductor” sentimental de los artistas.

“Yo viví muy de cerca lo que Christian estaba pasando y un día en México en su casa, me senté en el piano y empecé a escribir, y escribí la canción (‘Ya no somos ni seremos’), le toqué la puerta y él, que estaba pasando por todo el desamor, cuando la escuchó se puso a llorar, se le voló la cabeza”, recuerda Barrera en una entrevista con Efe.

Nodal, quien este año ha estado en el ojo público por su rompimiento con la cantante mexicana Belinda, trabajó codo a codo con Barrera para hacer el tema que actualmente cuenta con más de 160 millones de reproducciones en Youtube y más de 170 millones en Spotify.

Como a él, Barrera le ha dado éxitos a otros artistas y tan solo hoy canciones como “Índigo” de Camilo y Evaluna, “Cada quién” de Grupo Firme y Maluma, “Vivo en el 6” de Christian Nodal, entre otras, lo tienen como el segundo artista más nominado de la gala de la Academia Latina de Grabación, e incluso compitiendo consigo mismo.

“Hay una categoría de regional mexicano en la que estoy compitiendo conmigo mismo, estoy tres veces con una canción de Christian, una de Carin León y otra de Maluma y Grupo Firme. No sé, no sé ni a cuál irle”, dice de “sus hijos”, en referencia a sus temas.

UNA REALIDAD ATÍPICA

Aunque su vida está lejos de la cotidianidad de la mayoría, su historia del éxito que traen el compromiso, perseverancia y trabajo podría sonar al cliché del llamado “sueño americano”.

De “cargar cables” y “servir café”, pasó a ser la mente detrás de éxitos como “Ya supérame” de Grupo Firme, “Me gusta” de Shakira con Annuel, “Medellín” de Maluma o “Baila conmigo” de Selena Gómez y Rauw Alejandro.

“El primero con el que hice una dupla fue, creo, con Maluma, yo lo conocí en su primera llegada a Miami, él todavía no tenía el éxito internacional que tiene hoy”, rememora.

Barrera se iba con su guitarra y computadora a las giras de Maluma, con quien escribía y producía discos en los autobuses sin descanso.

No fue hasta hace poco que decidieron cambiar de forma de trabajo.

“(Ahora) lo que hacemos es como que desconectarnos semana y media o dos, nos vamos a una playa”, detalla.

MIRAR PARA ARRIBA

Pero tener en su lista a artistas como Madonna, Thalía o Shakira, no es suficiente para dejar de sentir el peso y la presión a la hora de trabajar con celebridades.

Prueba de ello fue su labor en “Bam Bam” con Camila Cabello y Ed Sheeran.

“Eso fue algo interesante, porque trabajar con un artista como él es como ¿qué le puede dar uno a Ed Sheeran?, ¿para qué le voy a hacer un estilo que él ya sabe hacer?”, cuenta.

Por ello decidió sacar al también compositor inglés de su zona de confort con una salsa con raíces latinas.

Barrera creció en el norteño estado de Tamaulipas en México, estudió en su país y llegó a Miami con la ilusión de hacerse un lugar en la música.

Según cuenta, su sueño era ser compositor y la sorpresa fue que también se convirtió en productor.

Ahora, con 32 años, ya tiene 17 Latin Grammy y un Grammy, y probablemente sume otros tantos en la ceremonia del 17 de noviembre.

“Yo normalmente estoy acostumbrado a estar escondido detrás del artista. Pero (los Grammy) son los únicos premios que realmente premian al que está detrás de las canciones”, dice.

NUEVAS ASPIRACIONES

Entre los retos por asumir y artistas con quienes quisiera trabajar están bandas de rock mexicano como Maná, Molotov y Café Tacvba, pues se define como “rockero de corazón”.

A su lista de deseos también se suman Post Malone, Dua Lipa y Bruno Mars.

“Tengo todavía una lista, muchos sueños por perseguir y lograr”, finaliza.