El Consejo Mundial no presionará a ‘Canelo’ Álvarez para que enfrente a David Benavidez

Ciudad de México, (EFE).- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), José Sulaimán, negó que su organismo vaya a presionar al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, para que se mida al mexicoestadounidense David Benavidez, su retador oficial.

“Canelo es el campeón, Benavidez es el retador oficial, es normal que se hable de una próxima pelea; sería un gran combate, pero no se ha determinado el tiempo para que se lleve a cabo. Le estamos dando tiempo al mejor boxeador del mundo para luego platicar qué es lo que tiene pensado”, explicó Sulaimán.

Saúl Álvarez se recupera luego de la victoria que obtuvo el 7 de mayo pasado ante el británico John Ryder, batalla en la que retuvo sus títulos de campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial (OMB), Federación Internacional (FIB) y del CMB.

El directivo destacó lo atractivo que resultaría esta batalla para los aficionados al boxeo.

“Canelo es el mejor libra por libra, está en la cima del mundo; Benavides se ha ganado el derecho a enfrentarlo como campeón interino que es, por lo que sería extraordinario una pelea entre ellos, aunque no hay una fecha límite para ello”, subrayó.

El presidente del CMB también habló del apretado triunfo que obtuvo el estadounidense Devin Haney sobre el ucraniano Vasyl Lomachenko el pasado sábado, el cual aseveró no puede calificarse como un robo.

“La decisión no es motivo de escándalo y mucho menos fue un robo. Fue una pelea muy cerrada que me dejó muy contento. Queda la sensación de un juez que dio una puntuación muy amplia para Haney y eso es lo que provocó el enojo de los aficionados”, afirmó.

Sulaimán se refirió a que una de las tarjetas de los jueces marcó 116-112, una diferencia mayor a las otras dos que con 115-114 proclamaron vencedor al estadounidense que retuvo su título de campeón indiscutido de peso ligero en la batalla realizada en Las Vegas, Nevada.

El directivo subrayó la paridad mostrada por ambos contendientes a lo largo de los 12 asaltos de una contienda que dijo lo hizo sentirse orgulloso.

“Hubo muchos episodios muy difíciles de calificar, pero más allá de eso puedo decir que con esta pelea ganó el boxeo; Haney es justo triunfador, debe ser reconocido como tal, hay un gran futuro para ambos boxeadores”, puntualizó.