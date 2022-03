El costarricense Campbell prefiere familias en estadios de fútbol a barras

Monterrey (México), (EFE).- El costarricense Joel Campbell, delantero de los Rayados de Monterrey mexicanos, aseguró que prefiere ver a familias en las gradas de los estadios de fútbol a barras que generen violencia como en el partido Querétaro-Atlas.

“Al final las barras son parte del fútbol, toda la vida han sido parte y más del fútbol latinoamericano, pero cuando suceden estas cosas uno debe poner sobre una balanza si es más importante el espectáculo, las familias o las barras. Creo que las familias, los niños y toda esa gente que quiere llegar a ver un partido de fútbol es más importante que el resto”, explicó en rueda de prensa.

El pasado sábado, una pelea entre hinchas del Querétaro y el Atlas en el estadio La Corregidora en un partido de la novena jornada del torneo Clausura 2022 dejó 26 heridos después de que una batalla que empezó en las tribunas terminó en el terreno de juego.

Las imágenes de grupos de seguidores del Querétaro golpeando a aficionados del Atlas, algunos de los cuales desnudaron y dejaron inconscientes, provocaron indignación en diferentes partes del mundo.

“Tanto los jugadores como el club, pienso que la afición también está triste por lo que se vivió en Querétaro, es algo que reprochamos como amantes al fútbol. Éste es un deporte de familia, lindo, que muchos niños ven en la tele. Las imágenes y lo que se vio en Querétaro es inadmisible para el fútbol”, añadió Campbell.

Por los incidentes en La Corregidora, el presidente de la Liga mexicana, Mikel Arriola, determinó que las barras de los equipos visitantes no podrán ingresar a los estadios.

Esta medida perjudica a la hinchada del Monterrey, que es una de las que acostumbra a hacer los viajes para acompañar a su equipo a diferentes ciudades.

“Si las autoridades tomaron esa decisión es por el bienestar de la Liga y el fútbol mexicano. Hay que atacar esas normas y disfrutar del fútbol, que es para eso no para la violencia. Cuando pasa algo justos pagan por pecadores. Hay que respetar que las barras visitantes ya no estén”, sentenció Campbell.