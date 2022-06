El Cruz Azul gana la Supercopa de la Liga MX en los penaltis ante el Atlas

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El Cruz Azul se proclamó campeón de la Supercopa de la Liga MX al derrotar al Atlas en los penaltis (2-2 en el tiempo reglamentario, 3-4 en la tanda) en un emocionante partido en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles (EE.UU.).

Emanuel Aguilera adelantó al Atlas con un precioso gol de falta, pero el Cruz Azul reaccionó con tantos de Santiago Giménez y Ángel Romero.

Julián Quiñones, en el minuto 91, consiguió un empate agónico para el Atlas, pero el delantero colombiano fue precisamente quien falló el penalti definitivo que le dio el título al Cruz Azul.

El conjunto cementero se llevó la Supercopa en el primer partido en el banquillo de su nuevo técnico, el uruguayo Diego Aguirre.

El Campeón de Campeones de la Liga MX se decide habitualmente entre el vencedor del Apertura y del Clausura.

Pero como este año el Atlas hizo doblete, la Liga MX apostó por un formato especial de Supercopa con el Cruz Azul por ser Campeón de Campeones del curso 2020-2021.

La Supercopa se jugó con un gran ambiente en Los Ángeles, las gradas llenas de camisetas azules y rojinegras, y problemas en el acceso al estadio con un tráfico muy complicado.

ATLAS GOLPEA, CRUZ AZUL RESPONDE

El Atlas llegó con la moral en alto tras su bicampeonato de 2021-2022, pero el Cruz Azul comenzó el partido de forma sólida y las fuerzas quedaron equilibradas en el arranque.

El Cruz Azul llevó peligro a la portería de Vargas a balón prado y los rojinegros trataban de aprovechar los contraataques con Quiñones, pero en los 30 primeros minutos el encuentro fue bastante trabado.

En el 32, Romero tuvo una buena oportunidad con una falta en el pico del área y el rechace le cayó a Giménez, que tampoco supo definir a escasos metros de la línea de gol.

Poco después se tuvo que retirar Antuna por lesión en el Cruz Azul y entró al terreno de juego Baca.

El Atlas apenas había creado en ataque pero aprovechó su primera oportunidad.

Aguilera asumió la responsabilidad en una falta muy cerca del área en el 41 y se lució con un espléndido disparo que inauguró el marcador.

No se vino abajo el Cruz Azul, que en el descuento igualó el encuentro con un remate de cabeza de Giménez en un córner aprovechando una desafortunada salida de Vargas.

El Cruz Azul se mostró superior al Atlas en la primera mitad y Romero casi le da la ventaja a su equipo antes del descanso pero su potente disparo se marchó alto.

QUIÑONES, PROTAGONISTA

En la reanudación, el Atlas estuvo a punto de marcar en la primera jugada con un remate de cabeza de Quiñones.

Más clara fue aún la ocasión para Rodríguez, que no acertó a empujar un estupendo pase de Mayorga cuando lo tenía todo de cara para anotar.

En un duelo mucho más abierto, Reyes tuvo el segundo para el Atlas pero, inexplicablemente, no acertó a definir cuando estaba solo y fue interceptado de forma excelente por Mayorga.

Tras la sustitución del lesionado Barbosa por Flores, el Cruz Azul, en un tramo en el que ambos conjuntos estaban perdonando demasiado, logró su segundo tanto en el 63 con un cabezazo en plancha de Romero en un grave despiste defensivo del Atlas.

Los cementeros estuvieron muy cerca de sentenciar con una enorme galopada de Giménez, que tras correr más de 30 metros acarició el tercero para su equipo.

Con escasa inspiración en el ataque y con más voluntad que ideas, el Atlas lo siguió intentando y el premio apareció en el último suspiro.

En un córner en el 91, el portero Vargas, que había subido a la desesperada, remató de cabeza de forma fantástica y el rebote le cayó a Quiñones, que firmó un empate “in extremis” para forzar los penaltis.

Desde los once metros, Escobar y Flores se intercambiaron fallos (los dos mandaron el balón a la madera) y en el décimo penalti le tocó a Quiñones, que de héroe paso a víctima al enviar a las nubes su disparo y entregar así el título al Cruz Azul.

– Ficha técnica:

2. Atlas: Camilo Vargas; José Abella, Anderson Santamaría, Hugo Nervo, Emanuel Aguilera (m. 78 Christopher Trejo), Luis Reyes; Édgar Zaldívar (m. 72, Ángel Márquez), Aldo Rocha, Diego Barbosa (m. 61, Edison Flores); Jonathan Herrera, Julián Quiñones.

Director técnico: Diego Cocca.

2. Cruz Azul: Sebastián Jurado; Juan Escobar, Julio Domínguez, Luis Abram, Alejandro Mayorga; Erik Lira, Ángel Romero, José Rivero (Carlos Rodríguez, m. 45); Carlos Antuna (Rafael Baca, m. 36), Christian Tabó, Santiago Giménez.

Director técnico: Diego Aguirre.

Goles: 1-0, m. 41: Aguilera; 1-1, m. 45+2: Giménez; 1-2 m. 63, Romero; 2-2, m. 90+1, Quiñones.

Árbitro: Jorge Antonio Pérez Durán. Amonestó a Hugo Nervo (m. 23) y Anderson Santamaría (m. 28) del Atlas, y a Santiago Giménez (m. 44), Luis Abram (m. 55) y Juan Escobar (m.79) del Cruz Azul.

Incidencias: Partido por de la Supercopa de la Liga MX entre Atlas y Cruz Azul que se decidió en los penaltis (3-4) y se disputó en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles (EE.UU.).