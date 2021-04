El Cruz Azul mexicano anuncia división de eSports

México, (EFE).- El Cruz Azul del fútbol mexicano anunció en su cuenta de Twitter que tendrá una división de eSports, de la cual no reveló los videojuegos en los que participará.

“eSports Cruz Azul está aquí”, presentó la institución con sede en Ciudad de México a su nuevo proyecto del que no dio más detalles.

El Cruz Azul se unió a los Pumas UNAM, el Pachuca, los Tigres UANL y las Chivas de Guadalajara como los conjuntos del balompié mexicano que decidieron abrir una división en los deportes electrónicos.

De ellos, Chivas es el que más consolidado está ya que desde 2018 entró a los eSports con equipos en League of Legends, FIFA, Valorant, Clash Royale, Fornite, Rainbow Six Siege, entre otros.

Tigres cuenta con un conjunto de FIFA integrado por Iván Anguiano y Enrique Muñoz, que ha participado en torneos oficiales como las Global Series.

El Pachuca se alió con el París Saint German francés para consolidar su división de eSports en la que tienen como meta ser una cantera de ‘gamers’ mexicanos; el equipo hidalguense cuenta con 25 jugadores en League of Legends, Call of Duty, Clash Royale, Rainbow Six Siege, Fornite y FIFA, el único en el que compiten en una Liga oficial.

Pumas anunció su entrada a los eSports el lunes y al igual que el Cruz Azul, no dio detalles de los videojuegos en los que tendrá equipos.

Aparte de instituciones del fútbol mexicano, jugadores también han entrado a los eSports como Miguel Layún, del Monterrey, quien fundó 19esports el año pasado y con el que compite en Valorant, FIFA y PUBG Mobile.

El guardameta de los Pumas, Alfredo Talavera, adquirió Mexico Team Esports (MeT), que cuenta con un conjunto en la liga mexicana de Rainbow Six Siege.

A pesar de que equipos y futbolistas cuentan con organizaciones de eSports, la Liga Mx, la primera división del balompié en el país, aún no tiene un torneo oficial.

En 2020 y a causa de la pandemia, la Liga Mx organizó la eLiga, un certamen del videojuego FIFA que contó con participación de futbolistas.

El plan era hacer un nueva edición a finales del año pasado con ‘gamers’ profesionales, pero la entrada de Mikel Arriola como nuevo presidente de la Liga Mx atrasó los planes que tenía su antecesor, Enrique Bonilla.

