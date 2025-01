El cubano Chucho Valdés regresa a Miami para presentar ‘Cuba & Beyond’

Miami, (EFE).- El compositor, arreglista y pianista cubano Chucho Valdés, considerado el decano del afrojazz latino y nombrado Maestro del Jazz 2025 por el National Endowment for the Arts de EE.UU., regresa a Miami el próximo 7 de febrero al centro de artes de Miami Adrienne Arsht para presentar su nueva producción.

El artista presentará su reciente álbum Cuba & Beyond, una obra nominada al Grammy 2025 como Mejor Álbum de Jazz Latino, junto con su cuarteto, conformado también por Horacio ‘El negro’ Hernández (batería), José Armando Gola (bajo) y Roberto Jr. Vizcaíno (percusión).

“Este ensamble de virtuosos encarna la esencia del jazz afrocubano, infundiendo elementos de blues, funk, música clásica y tradiciones africanas en un sonido inconfundible”, señala la nota de prensa.

Detalla que la presentación marca el regreso de Valdés al Arsht, un escenario que ha sido testigo de momentos históricos en su carrera, como el concierto de reunión de Irakere 50 en 2024 y el estreno de su aclamada suite La Creación en 2021.

Chucho Valdés y su Royal Quartet se presentará en el Knight Concert Hall como parte de la serie Jazz Roots, que celebra la profundidad y diversidad del jazz como género global, detalló este lunes la organización en un comunicado.

Hijo de Bebo Valdés (1918-2013), icónico pianista de jazz, en 2024 cumplió 60 años desde que grabó su primer disco de estudio, ‘Jazz Nocturno’ (1964), a la temprana edad de 22 años.

Ganador de siete Grammy, cinco Latin Grammy y de un Grammy honorífico por toda su carrera (Lifetime Achievement Award), Chucho Valdés ha defendido siempre “un sonido evolutivo que rinde homenaje a la edad de oro de la música cubana mientras la eleva hacia el futuro”, agrega el comunicado.

Con cerca de una treintena de álbumes en su haber, en ‘Cuba & Beyond’, se publicó en septiembre pasado.

Las influencias de su educación en música clásica en Cuba cuando era niño irradian en ‘Cuba & Beyond’ en composiciones como ‘Mozart a la Cubana’, un guiño a la primera sonata que interpretó en vivo en concierto a la temprana edad de nueve años, en la que Valdés fusiona la ‘Sonata en do mayor’ de Mozart con los ritmos nacionales del danzón cubano.