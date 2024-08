El cubano Mijaín López se clasifica para la final y tiene a su alcance un récord histórico

París, (EFE).- El luchador cubano Mijaín López disputará la final de grecorromana en categoría 130 kilos y tiene a su alcance el récord de ser el primer deportista masculino en lograr cinco medallas de oro consecutivas en la misma disciplina olímpica.

López, a punto de cumplir los 42 años, se impuso en la primera semifinal al azerbaiyano Sabah Shariati por 4-1 en un combate disputado sobre el tapiz del Arena Campo de Marte, junto a la torre Eiffel.

Enfundado en un maillot rojo, López contó con el apoyo del público, que coreó repetidamente su apellido en busca de ver mañana una gesta inédita en unos Juegos Olímpicos.

Su rival en la final de mañana martes será el chileno de origen cubano Yasmani Acosta, que se impuso al chino Meng Lingzhe por 1-1 y decisión técnica.

“Hoy es un día muy especial, no solo para mi sino para el mundo, porque es un resultado que estaba esperando el mundo entero”, afirmó López en declaraciones a la prensa tras el combate

El laureado luchador cubano, dijo que está “contento”, pero no dejó de recordar que será la primera final que no pueda ver su padre, fallecido, pero dijo que le dedicará la medalla, puesto que tiene asegurada ya la de plata, como mínimo.

Para la final de mañana, vaticinó que “va a ser una final muy bonita, creo que va a ser algo espectacular entre dos cubanos”, más aún porque ambos han entrenado juntos en el pasado.

Mijaín López, ganador de las medallas de oro en esta categoría en los JJ.OO de Pekín 2008, Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020, aspira a lograr su quinto oro consecutivo en París.

Hasta ahora, solo López y otras cuatro leyendas del deporte, como Michael Phelps (natación), Carl Lewis (salto de longitud), Alfred Oerter (lanzamiento de disco) y Paul Elvstrom (vela), han conseguido el oro en cuatro JJ.OO. consecutivos en la misma especialidad individual.

Pase lo que pase, el legendario luchador cubano, que también ha ganado cinco oros y tres platas en campeonatos mundiales, anunció que tras estos Juegos de París dejará la competición: “Terminé. Hay que dejar espacio a los jóvenes que vienen. La lucha ha sido toda mi vida”.

Mijaín López pasó a semifinales al vencer en cuartos al vigente campeón del mundo, el iraní Amin Mirzazadeh, por un peleado 3-1, en lo que fue el gran escollo que tenía en esta competición.

Anteriormente, había derrotado sin problemas en octavos al surcoreano Lee Seungchan por un claro 7-0.