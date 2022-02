El debut cinematográfico de Pausini se estrena por Amazon el 7 de abril

Miami, (EFE).- “Laura Pausini. Un placer conocerte”, una película original de Amazon en la que la cantautora y productora italiana cuenta su vida y muestra su “verdadera alma”, será estrenada el 7 de abril, según informó la plataforma.

La nueva película Amazon Original se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

La película, basada en una idea original de Pausini, parte de la pregunta: ¿qué habría pasado si Laura no ganara el Festival de Música de San Remo esa noche en 1993?

Amazon indicó en un comunicado que en su debut delante de las cámaras la “reina del pop italiano” desvela al público su amor por el cine y su verdadera alma “a través de momentos nunca antes vistos de su vida privada y profesional”.

Pausini “le da al público una amplia oportunidad de descubrir nuevos y desconocidos aspectos de ella por primera vez”.

Para contar su historia, Laura recuerda todos sus pasos, desde la niñez a las distintas etapas de su carrera y su vida, a la vez que se plantea lo que pudo haber acontecido si no hubiera tenido la suerte y la persistencia para vivir la vida de una estrella global.

El filme fue escrito por Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), que además lo dirige, y por Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) y Laura Pausini.

Francesca Picozza es la productora creativa y Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso) es el director de fotografía.

“Laura Pausini – Un placer conocerte” es una producción de Endemol Shine Italy para Amazon Studios.

Con más de 70 millones de discos vendidos a nivel mundial, Laura Pausini es una de las artistas italianas de mayor renombre alrededor del mundo.

Recientemente colaboró con la cantautora Diane Warren en la canción “Io Sì! (Seen) que ganó el premio a Mejor Canción Original en un Largometraje en los Globos de Oro.

Pausini fue la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Óscar por Mejor Canción Original, por la misma canción, que interpretó durante la ceremonia en el 2021.