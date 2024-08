El debut del argentino Demichelis con el Monterrey destaca en regreso de la liga mexicana

Puebla (México), (EFE).- El debut del entrenador argentino Martín Demichelis con los Rayados del Monterrey, en su visita este viernes al Puebla, destacan en los tres partidos que reanudarán el torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano, después de una pausa casi cuatro semanas por la Leagues Cup.

Demichelis fue anunciado el lunes pasado como el nuevo estratega del Monterrey, al que llegó luego de dejar el 28 de julio el banquillo del River Plate argentino, al que dirigía desde noviembre de 2022 y en el que 2023 tuvo su mejor momento, ya que ganó sus únicos tres títulos con los Millonarios: el de la liga local, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

En los Rayados, el exjugador del Bayern Munich alemán, Málaga español y Manchester City inglés, entre otros, sustituyó a su compatriota Fernando Ortiz, cesado tras la eliminación del equipo, con la segunda nómina más valiosa de México, en la fase de grupos de la Leagues Cup, en la que clubes mexicanos se miden a los de la MLS.

Demichelis tiene que hacer ganar trofeos a una plantilla que no es campeona de la liga local desde 2019 y que cuenta con varias de las mejores figuras de la competición como el español Sergio Canales, ex del Real Madrid; el también ibérico Oliver Torres y el mexicano Jesús Corona, quienes dejaron al Sevilla español para fichar por el Monterrey.

Luego de las primeras cuatro jornadas, los Rayados se encuentra en la cuarta posición el Apertura con nueve puntos, a uno de igualar al líder Cruz Azul, por lo que de vencer al Puebla subiría al primer escalón de la clasificación.

Los poblanos de igual forma cayeron en la primera ronda de la Leagues Cup y buscarán ante el equipo de Demichelis entrar a la zona de repesca del Apertura, luego de un duro inicio en el campeonato en el apenas tiene cuatro puntos, producto de un récord de una victoria, un empate y dos derrotas.

El Puebla tiene una de las nóminas más modesta de la liga y no se clasifica a una fase final desde el Apertura 2023, por lo que el Demichelis tiene una prueba, en el papel fácil, para estrenarse con un triunfo en México.

El duelo Monterrey-Puebla será uno adelantado de la decimosexta jornada ya que como fue acordado entre los directivos, los únicos partidos que se pueden disputar mientras aún se disputa la Leagues Cup, en la que solo quedan vivos los mexicanos Mazatlán FC y el bicampeón América, son unos entre equipos eliminados que sean de doble jornada.

Este domingo se jugarán los otros dos duelos que reanudarán el torneo. Primero, el Tijuana del manejador colombiano Juan Carlos Osorio recibirá al Santos Laguna, duelo de la octava fecha en el que los del técnico cafetero tratará de terminar una racha de dos partidos sin ganar para no salir de la zona de repechaje.

Después, el San Luis, dirigido por el español Domenec Torrent, será anfitrión del colero Querétaro, en el último encuentro que se disputará este fin de semana, en la continuación del campeonato mexicano, y que corresponde a la decimotercera jornada.