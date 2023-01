El déficit comercial de México sube 141,5 % hasta los 26.421 millones en 2022

Ciudad de México, (EFE).- La economía mexicana tuvo un déficit comercial de 26.421,2 millones de dólares en 2022, una cifra 141,5 % mayor que el dato también negativo de 10.939 millones de dólares de 2021, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Lo anterior se derivó de una disminución del superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 13.696 millones de dólares en 2021 a 8.481 millones en 2022, y de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 24.635 millones de dólares en 2021 a 34.902 millones en 2022”, detalló el Inegi en su reporte.

Pese al déficit, las exportaciones totales subieron un 16,9 % anual hasta los 578.193,4 millones de dólares.

Pero las importaciones crecieron aún más, un 19,6 % anual, hasta los 604.614,6 millones de dólares.

Las ventas petroleras en 2022 totalizaron 39.212,2 millones de dólares, un 34,2 % más que en 2021.

Mientras que las no petroleras cerraron en 538.981,2 millones de dólares, 15,8 % más que un año antes.

En tanto, las importaciones petroleras supusieron 74.114,4 millones de dólares, un aumento anual de 37,6 %.

Y las compras no petroleras fueron de 530.500,1 millones de dólares, un crecimiento anual de 17,4 %.

LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

La balanza comercial de México se publica un día después de revelarse el crecimiento de 2,1 % del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos, a donde van más del 82 % de las exportaciones mexicanas.

Las exportaciones de mercancías a Estados Unidos se elevaron en 16,6 % en 2022, mientras que al resto del mundo crecieron 12 %.

México, que publicará su PIB de 2022 el próximo martes tras acumular un incremento de 2,9 % anual en los primeros tres trimestres, ha afianzado su crecimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde julio de 2020.

SUPERÁVIT EN DICIEMBRE

Solo en diciembre, México tuvo un superávit de 984 millones de dólares, un 63,1 % más que el mismo mes del año anterior.

Las exportaciones totales en el último mes de 2022 subieron un 3,4 % interanual hasta los 49.323 millones de dólares.

Mientras que las importaciones se elevaron en 2,6 % hasta los 48.339 millones de dólares.

Dentro de las exportaciones de diciembre, las ventas petroleras supusieron 2.844,4 millones de dólares, un alza del 1,5 % interanual, y las no petroleras fueron de 46.478,6 millones de dólares, un alza del 3,5 %.

En importaciones, las compras petroleras fueron de 5.085,3 millones de dólares, un decremento interanual del 3,8 %.

Pero las no petroleras ascendieron a 43.253,8 millones de dólares, un alza del 3,4 %.

El segundo año consecutivo de déficit ocurre después de dos años seguidos de un superávit comercial, de 34.013 millones de dólares en 2020 y 5.409 millones de dólares en 2019.