El denunciante de Gwyneth Paltrow culpa a la actriz de cambiar su vida

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Terry Sanderson, el denunciante de la actriz Gwyneth Paltrow, culpó a la intérprete de haberle dejado grandes secuelas físicas y mentales desde el accidente de esquí en el que ambos están involucrados.

“Estoy viviendo otra vida”, dijo Sanderson sobre lo mucho que ha cambiado su cotidianidad desde el accidente sucedido en 2016, cuando sufrió una lesión cerebral que le dejó problemas de orientación, cambios en su personalidad y la imposibilidad de seguir esquiando.

Sanderson demandó a la actriz de “Shakespeare in Love” en 2019 acusándola de ser la causante del accidente de esquí en una pista de Deer Valley Resort en Utah (EE.UU.).

El testimonio del optometrista retirado se contrapone con el de Paltrow quien narró su versión de los hechos ante el tribunal el pasado viernes, donde aseguró que fue ella quien recibió el golpe por la espalda por parte del hombre, de 76 años.

Sanderson afirmó que fue él quien sufrió el impacto.

“Fui golpeado por la espalda muy duro (…) Fue un golpe serio, nunca me habían pegado tan fuerte, salí volando y lo único que vi fue muchísima nieve”, detalló en denunciante en el juicio civil.

Sanderson señaló que antes de recibir el impacto escuchó un “grito espeluznante” detrás suya, que le llevó a pensar que alguien se encontraba esquiando “fuera de control” y que podría estar corriendo el riesgo de morir.

“Lo último que recuerdo fue pensar que tenía que proteger mi cabeza”, rememoró Sanderson, quien ha cambiado en diversas ocasiones su testimonio sobre el tiempo que estuvo inconsciente después del golpe.

En su declaración también mencionó que tras recobrar la conciencia escuchó la voz de un hombre “muy enojado” que lo “asustó”, mientras él seguía postrado en la nieve sin poder mover ninguna parte de su cuerpo.

“Insistía en que yo era el tipo malo y yo solo pensé que podría ser el esposo o el novio (de Paltrow)”, indicó Sanderson, quien expuso que como método de defensa y por miedo a ser agredido se esforzó en articular una disculpa.

“Intenté decir ‘lo siento dos veces’ pero nada salía de mi boca”, apuntó el hombre, quien agregó que no recordaba que Paltrow le hubiese gritado, como declaró la actriz con anterioridad.

El hombre fue cuestionado por Steve Owens, abogado de Paltrow, sobre si consideraba que había sido “genial” haber chocado con una celebridad por el correo que envió a sus hijas tras el accidente con el título de “Soy famoso”.

El demandante negó dicha afirmación y dijo no reconocerse en algunas declaraciones que ha hecho en el pasado, explicando que podrían ser resultado de los cambios que ha experimentado su personalidad desde el incidente.

Paltrow está siendo demandada por la cantidad 300.000 dólares, y la actriz denunció a su vez a Sanderson por un dólar, más los honorarios de los abogados.