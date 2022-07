El Departamento de Justicia de EE.UU. investiga a la PGA Tour por la pugna con LIV Golf

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al PGA Tour para averiguar si incurrió en prácticas contra la competencia en su lucha contra el LIV Golf, un nuevo y polémico circuito respaldado por Arabia Saudí.

El diario The Wall Street Journal aseguró que el Departamento de Justicia está examinando si los esfuerzos del PGA Tour para retener a sus jugadores se ajustan a la ley o no.

Un portavoz del PGA Tour confirmó a este periódico que conocían la investigación.

En esta guerra abierta que ha fracturado en dos al mundo del golf en los últimos meses, el LIV Golf ha acusado al PGA Tour de prácticas monopolísticas por sancionar e impedir a sus jugadores acudir a los torneos de la iniciativa saudí.

Con unos importantes alicientes económicos para sus jugadores, el LIV Golf aspira a organizar un circuito que rivalice en calidad y prestigio con el tour con base en EE.UU.

Tras semanas de rumores y suspicacias, el PGA Tour dio un paso al frente a mediados de mayo al negar el permiso para que los jugadores de su tour pudieran competir en el LIV Golf Invitational Series de Londres, la primera cita del LIV Golf.

Ello ocasionó medidas disciplinarias y el abandono del PGA Tour camino del LIV Golf de golfistas como el español Sergio García, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Ian Poulter, Lee Westwood, Brooks Koepka, el mexicano Abraham Ancer o Louis Oosthuizen, entre otros.

“Los miembros del PGA Tour no están autorizados a participar en el evento de la liga saudí en Londres (el primer torneo del LIV Golf) bajo nuestras reglas. Como organización de membresía, creemos que esta decisión va en el mejor interés del tour y de sus jugadores”, defendió en mayo el presidente del PGA Tour, Tyler Dennis.

Para contrarrestar el músculo financiero y las suculentas recompensas del tour saudí, el PGA Tour anunció a finales de junio un incremento de sus premios a partir de 2023