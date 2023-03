El deporte, otro gran perjudicado por la caída de Credit Suisse

Ginebra, (EFE).- Accionistas y empleados son los grandes perjudicados por la caída de Credit Suisse, banco que antes de finales de año será completamente absorbido por su rival nacional UBS, pero otra posible víctima será el deporte, ámbito en el que la entidad de Zúrich patrocinaba importantes eventos, especialmente en Suiza.

Con 167 años de historia, el banco ha apostado especialmente en las últimas décadas por colocar su nombre y su logotipo de dos velas en estadios y vallas publicitarias de competiciones, pero ahora que el velero ha naufragado, muchos se preguntan si muchos de los eventos que patrocinaba corren peligro.

Comenzando por la liga suiza de fútbol, cuyo nombre oficial actualmente es “Credit Suisse Football League” desde que en 2021 el banco firmara un contrato para convertirse en el principal patrocinador del torneo.

La Asociación Suiza de Fútbol fue consultada por la cuestión el fin de semana, asegurando que había obtenido garantías de Credit Suisse para que el patrocinio continuara hasta el fin de contrato, en junio de 2024.

El contrato aportaba entre 10 y 11 millones de francos anuales (también entre 10 y 11 millones de euros) a la máxima competición futbolística de Suiza, y según señalaba este lunes al diario Tribune de Genève el presidente de la federación, Dominique Blanc, “por ahora todo sigue con normalidad, los contratos siguen siendo válidos y se respetarán hasta el final”.

Otro deporte con importante presencia de Credit Suisse es el tenis, donde la mayor celebridad de Suiza, el ahora retirado Roger Federer, ha sido desde 2009 embajador de la marca y con su ayuda financiera impulsó la Copa Laver, el torneo entre estrellas de Europa y el resto del mundo que por ahora ha disputado cinco ediciones en cuatro países.

Credit Suisse ha patrocinado este torneo desde 2018, un año después de su creación, y su contrato finalizaba este año, aunque en este caso no figura como espónsor principal sino como uno más de una lista que incluye la también suiza Rolex pero también multinacionales de otros países como UPS, Uniqlo o Mercedes.

Uno de los patrocinios deportivos más antiguos de Credit Suisse es su apoyo al torneo de golf de Crans-Montana, localidad alpina conocida también por los aficionados al esquí, donde el banco zuriqués está presente desde 1984.

“Era nuestro segundo patrocinador después de Omega, el contrato que nos ligaba a él es válido hasta el torneo de 2024, pero nuestro torneo no está en peligro, no hay razones para el pánico”, señaló a Tribune de Genève el director de la competición, Yves Mittaz.

Además, Credit Suisse ha estado asociado con el golfista español Sergio García, como destaca la web corporativa del banco.

Otra competición patrocinada por el banco es el concurso hípico internacional de Ginebra, donde Credit Suisse ha estado presente en varias épocas desde los años 90: como en anteriores casos, sus organizadores no creen que su estabilidad económica se resienta, pero sí que se verán obligados a buscar nuevos apoyos financieros.

Desde 1976 patrocinaba además el White Turf, una popular carrera invernal de esquiadores tirados por caballos.

En el mundo del motor, su presencia ha sido menor que la de otras multinacionales, pero desde 2010 apoyaba el gran premio de automóviles de época de Mónaco.