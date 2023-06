El director general de CNN, Chris Licht, deja su cargo tras un año “tumultuoso” de errores

Washington, (EFE).- El director general de CNN, Chris Licht, dejará su cargo tras un año al frente de la cadena estadounidense, marcado por los errores y las polémicas.

La cadena informó que el director ejecutivo de la empresa matriz Warner Bros Discovery, David Zaslav, confirmó la noticia al equipo de CNN en la llamada editorial diaria.

“Me reuní con Chris y dejará CNN” dijo a los empleados, confirmó la propia cadena.

En un comunicado posterior, Zaslav afirmó que tiene “un gran respeto por Chris, personal y profesionalmente”. “El trabajo de liderar CNN nunca iba a ser fácil, especialmente en un momento de gran disrupción y transformación, y él ha puesto su corazón y alma en ello”, afirmó.

La partida de Licht, apunta CNN, “coronó un año tumultuoso para CNN, marcado por despidos, índices de audiencia históricamente bajos y la moral de los empleados por los suelos”.

Llega además tras un “un devastador perfil” de 15.000 palabras sobre su figura, publicado en la revista The Atlantic en la que se critica su figura y algunas de sus decisiones más polémicas, como una reciente entrevista al expresidente Donald Trump.

Este artículo le llevó a disculparse con el personal de CNN el pasado lunes. “Le dijo a la organización global de noticias en un tono sombrío que no se reconoció a sí mismo al leer partes de la historia”, afirma CNN.

Calificó el artículo de “tremendamente humillante” y prometió “luchar como el demonio” para ganarse la confianza de los empleados, algo que finalmente no sucederá.

Zaslav dijo que, mientras tanto, el equipo estará liderado por Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de contenido y talento; Virginia Moseley, vicepresidenta ejecutiva de editorial; y Eric Sherling, vicepresidente ejecutivo de programación de EE. UU.

David Leavy, quien recientemente asumió como director de operaciones, continuará supervisando las actividades comerciales de la empresa.

Licht emprendió una transformación corporativa desde que sustituyó al veterano Jeff Zucker después de que este infringiera las políticas de la compañía al no informar de que tenía una relación con otra directiva de la casa y renunciara al cargo en febrero de 2022.

El pasado mes de noviembre, CNN anunció que acometerá “cientos” de despidos en su plantilla, incluyendo colaboradores, como parte de unos “profundos recortes” en la empresa.

La cadena, que tiene unos 4.000 empleados en todo el mundo, pertenece a WarnerMedia, que se fusionó el año pasado con Discovery, una operación en la que asumió “miles de millones de dólares en deuda” y tras la que CNN tomó notables medidas para reducir costes.