El dominicano Juan Luis Guerra regresa a los escenarios de EEUU

Miami, (EFE).- El cantante Juan Luis Guerra vuelve a los escenarios de EE.UU. de la mano de su gira “Entre Mar y Palmeras”, que iniciará su andadura estadounidense el 5 de marzo de 2022 en el Smart Financial Center de Houston, Texas, anunció la empresa Loud and Live, productora del tour.

Acompañado de su inseparable banda 4.40, el dominicano hará hasta el mes de junio al menos ocho paradas, entre las que se incluye San Juan (Puerto Rico), y con su más reciente producción bajo el brazo: “Entre Mar y Palmeras”, disco en vivo publicado en junio de este año.

El legendario artista y figura de la bachata interpretará éxitos como “Rosalía”, “El farolito”, “Visa para un sueño”, “La bilirrubina”, entre otros, y lo hará con los “elementos más avanzados de producción, luces y sonido”, como destaca Loud and Live.

“Juan Luis no sólo es ejemplo de un artista irrepetible, sino también de un ser humano excelente”, dijo en un comunicado Nelson Albareda, fundador y director ejecutivo de la compañía productora de la gira, y quien compartió su “orgullo profesional” por “poder acercar de nuevo a este gran artista a sus admiradores alrededor del mundo”.

El dominicano suma este año seis nominaciones a los premios Latin Grammy, que se entregarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), y parte como segundo después del cantante colombiano Camilo, que acumula un total de diez nominaciones.

En 2019, Juan Luis Guerra publicó su décimo cuarto álbum de estudio, “Literal”, tras el cual al año siguiente editó el EP “Privé”.