El duelo Tigres-Pachuca inaugura la participación mexicana en la Summer Cup femenina

Monterrey (México), (EFE).- La visita de las Tuzas del Pachuca a las Tigres UANL inaugurará este viernes la participación de los equipos de la liga femenina del fútbol mexicano en la primera edición del torneo internacional Summer Cup.

En este nuevo certamen, los seis cuadros mexicanos que más puntos sumaron en los dos torneos del 2023 se medirán a los 14 de la competición estadounidense de mujeres, la NWSL.

Además de Pachuca y Tigres, las Águilas del América, las Chivas del Guadalajara, las Xolas del Tijuana y las Rayadas del Monterrey, vigentes campeonas de México, disputarán este torneo.

Las felinas y las Tuzas forman parte del grupo C, que también integran el Houston Dash y el Kansas City Current, clubes que se enfrentarán este sábado.

El duelo entre Tigres y Pachuca es el único del certamen que se disputará en suelo mexicano, en el Estadio Universitario, sede de las felinas en Monterrey.

Las Tigres, dirigidas por la española Milagros Martínez y máximas ganadoras del torneo mexicano con seis títulos de liga, debutaron en el torneo Apertura 2024 con un triunfo el domingo pasado de 1-3 sobre el Atlas.

Las de ‘Mila’ no contaron con la campeona del mundo Jennifer Hermoso, concentrada con la selección española que jugará el torneo de fútbol femenino olímpico en París 2024.

A pesar de ello, se impusieron con contundencia al Atlas para colocarse en el segundo escalón de la clasificación, por detrás del Pachuca, que comenzó el campeonato con una goleada de 0-5 al Necaxa.

Las Tigres cuentan con una poderosa nómina en la que sobresalen las internacionales mexicanas Jacqueline Ovalle y Stephany Mayor, así como la portuguesa Ana Seiça y la sudafricana Chrestinah Kgatlana

El Pachuca tuvo uno de los mercados de fichajes más movidos de la liga al sumar a su plantilla a la central española Andrea Pereira, campeona con el América, y la lateral Kenti Robles, quien proviene del Real Madrid.

Estas dos experimentadas jugadoras le agregan calidad a una nómina que ya contaba con la mexicana Charlyn Corral y la colombiana Catalina Usme, ambas lideresas de sus selecciones nacionales.

Los demás equipos mexicanos entrenarán en acción este sábado cuando el Monterrey rete al Racing Louisville FC y el América se mida al Angel City FC. El domingo jugarán el Guadalajara ante el Washington Spirit y el Tijuana contra el Portland Thorns.

La fase de grupos de la Summer Cup correrá de julio a agosto, mes en el que los cuatro mejores equipos de la primera ronda disputarán las semifinales y los ganadores se me dirán en la final en octubre.