El dueño de los Minnesota Timberwolves de la NBA cancela por sorpresa la venta del equipo

Washington, (EFE).- El dueño de los Minnesota Timberwolves, Glen Taylor, anunció que el acuerdo para vender una participación mayoritaria de los equipos a Marc Lore y Alex Rodríguez expiró y que la operación queda cancelada.

En un comunicado, Taylor aseguró que Lore y Rodríguez debían haber depositado el dinero de la operación el 27 de marzo, a los 90 días de haberlo notificado, algo que según el dueño de los Timberwolves no ha ocurrido.

La compra de los Minnesota Lynx de la WNBA también formaban parte del acuerdo.

“Los Timberwolves y Lynx ya no están a la venta”, afirmó el dueño mayoritario de los equipos sobre su sorpresiva decisión.

Taylor llegó a un acuerdo en 2021 con el empresario y con el exjugador de béisbol para venderles el 80 % de los equipos por 1.500 millones de dólares.

Lore y Rodríguez se han hecho hasta la fecha con el 40 % de las franquicias tras dos compras del 20 %, la última en marzo de 2023.

La semana pasada presentaron ante la NBA la documentación financiera para completar la operación.

Los compradores, en otro comunicado, aseguraron haber cumplido con todas sus obligaciones y estar decepcionados con la decisión de Taylor.

“Hemos cumplido con nuestras obligaciones, tenemos todos los fondos necesarios y estamos totalmente comprometidos a cerrar nuestra compra del equipo tan pronto como la NBA complete su proceso de aprobación”, aseguraron.

Taylor, por su parte, aseguró que “el comprador podría haber tenido el derecho a una prórroga limitada en determinadas circunstancias”, pero dijo que “esas circunstancias no se dieron”.

“Seguiré trabajando con Marc, Alex y el resto del grupo propietario para garantizar que nuestros equipos tengan los recursos necesarios para competir al más alto nivel dentro y fuera de la cancha”, concluyó Taylor.