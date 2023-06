El dueño de Sporting de Gijón, desconoce investigación por presunta defraudación fiscal

México, (EFE).- Alejandro Irarragorri, dueño del Sporting de Gijón español, negó tener conocimiento de una investigación de la Fiscalía General de la República mexicana por una probable defraudación fiscal equivalente a 998,560 dólares por omitir pagar el impuesto sobre la renta (ISR) de los salarios de los futbolistas de otro de sus clubes, Santos Laguna.

“En relación con la información publicada por Diario Reforma el día de hoy, nos permitimos informar a la opinión pública que realizaremos todas las aclaraciones pertinentes ante las autoridades competentes que estén realizando algún tipo de investigación, de la cual hasta ahora no teníamos conocimiento”, informó Santos Laguna en una nota de prensa.

Según Reforma, uno de los periódicos con más prestigio de Ciudad de México, el Santos Laguna fue notificado el pasado 5 de diciembre de irregularidades en su contabilidad, al revisar el pago de 3,3 millones de dólares que se le hicieron a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico que en aquel entonces que era encabezado por José Manuel de la Torre, ex seleccionador de México.

Entre los jugadores que recibieron el pago están el uruguayo Jonathan Rodríguez, actual delantero de América; el paraguayo Osvaldo Rodríguez, centrocampista de Sportivo Luqueño y el argentino Julio Furch, quien milita en Atlas, el otro equipo mexicano propiedad de Irarragorri.

“Según la autoridad hacendaria, los directivos maquinaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de esos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales legalmente están exentas de dicho impuesto”, publicó Reforma ste martes.

Santos registró los pagos de los futbolistas bajo ese esquema, a pesar de que no estuvieren en riesgo de trabajo al no sufrir algún accidente o enfermedad durante el tiempo investigado.

El rotativo añadió que como parte de la probable defraudación, los directivos de Santos hicieron los depósitos al usar un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana.

El diario agregó que la Fiscalía mexicana aún se encuentra en la fase de determinar el delito que Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegi, el conglomerado al que pertenecen Sporting de Gijón, Atlas y Santos Laguna.

Las leyes mexicanas castigan la defraudación fiscal con una pena de tres a nueve años, aunque si el monto que se le debe al Estado es liquidado al momento, el castigo se puede reducir a la mitad.

Irarragori, es propietario de Sporting de Gijón desde el año pasado. A Santos Laguna lo adquirió 2013, y al Atlas en 2019.