El dueto mexicano Camila le da un giro a la Navidad con un tema nostálgico

Ciudad de México, (EFE).- Bastaron 12 días para que el dueto mexicano Camila compusiera de principio a fin una canción, realizara un video y les entregara a sus fanáticos -a manera de regalo- “Navidad sin ti”, un tema de corte melancólico.

“En la Navidad siempre me da por la nostalgia, soy una persona bien positiva y feliz todo el año, pero esa semana maldita me ataca la nostalgia horrible, (…) esta canción es mi aportación al espíritu ‘Grinch’ de esta navidad”, contestó a Efe Mario Domm en mesa redonda con medios mexicanos.

Por su parte, Pablo Hurtado confesó que se considera una persona muy optimista si de temas navideños se trata, y que es una festividad que disfruta desde que era niño.

No obstante, confiesa que esta es la primera navidad que la experimentará con un poco de tristeza.

“Los últimos años las cosas cambiaron, el año pasado perdí a mi mamá, y ni si quiera pude pasar Navidad en familia por la pandemia, después de dos años por fin voy a ir a México a pasarla y va a ser una navidad diferente, con ese toque de nostalgia que nunca me tocó vivir”, expuso Hurtado.

Este tipo de historias inspiraron al dueto creador de éxitos como “Mientes” a reconfortar con música a todas esas personas que no tendrán una navidad ideal junto a sus seres queridos.

La canción está acompañada de un video en blanco y negro en el que se observa a Domm al piano y a Hurtado en la guitarra, cantando “Navidad sin ti”, canción que además se incrusta en un contexto mundial aún complicado por la pandemia del coronavirus.

“No fue pensado estratégicamente, estábamos haciendo canciones para el nuevo disco que va a salir el próximo año y empezamos a decir que mucha gente iba a tener una navidad diferente, ‘sería doloroso pasar mi primera navidad sin ti’, pusimos las ideas en la mesa y en 45 minutos ya teníamos la canción y es en el décimosegundo día que la presentamos”, contó Domm.

El tema también cuenta con la composición de Pablo Preciado, del grupo Matisse, y Nicolás de la Espriella.

DOMM CUMPLE UN SUEÑO CON CHRISTINA AGUILERA

Cuando Christina Aguilera publicó en 2000 la canción “Pero me acuerdo de ti”, Mario Domm (Torreón, 1977) aseguraba que “lo más increíble” que le podría pasar en la vida era que la cantante estadounidense le grabara una canción.

Tuvieron que pasar 21 años para que eso se hiciera posible y después de escribirle la canción “Somos nada”, recientemente estrenada, el cantante asegura que ahora aspira a componerle a otras grandes aristas.

“Hace un año me dijeron: hay una oportunidad para que trabajes con Christina Aguilera para que te grabe en español”, recordó.

“Me siento contento de decir estoy vivo y Christina Aguilera me grabó una canción”, dijo el músico.

Por ahora, Domm y Hurtado aseguraron tener grabadas al menos 30 canciones para su nuevo disco y se mantendrán tocando en vivo con dos giras musicales.

La primera bajo el nombre de “Luz” con ellos dos solos, y la segunda, “4 latidos” en la que comparten escenarios con el dueto Sin Bandera. En ambas recorrerán diversas ciudades estadounidenses.