El ecuatoriano Estrada dice que su falta de gol sólo es una mala racha

México, (EFE).- El internacional ecuatoriano Michael Estrada, delantero del Cruz Azul, dijo que su falta de gol en el torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano sólo es una mala racha que se terminará pronto.

“Son rachas que pasamos. No debemos dejar de trabajar. Llegará el momento que se va a componer. El grupo me respalda para seguir dando y sumando para el equipo”, explicó en una rueda de prensa el seleccionado ecuatoriano en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.

El atacante de 27 años agradeció la confianza que le ha brindado el brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Cruz Azul, quien a pesar de no haber anotado en las 14 jornadas el Clausura, lo puso como titular en el empate sin goles del pasado sábado ante León.

“Contento con la confianza que me está dando el profesor, esta falta de gol sólo son rachas. Hay que seguir trabajando porque se romperá la racha del gol con la confianza del grupo”, añadió el antiguo jugador del Independiente ecuatoriano.

Estrada, quien lleva tres anotaciones y una asistencia en 22 duelos con Cruz Azul, por el que fichó el pasado agosto, afirmó que no piensa que viva una semana especial previo a que los celestes se enfrenten este sábado al América en la decimoquinta jornada del Clausura.

El enfrentamiento Cruz Azul-América es un derbi de la Ciudad de México y es el rival más importante del equipo de Ferretti, el cuarto club más ganador del país con nueve títulos de liga.

“Es una semana importante como todas porque se juegan tres puntos. Los clásicos se ganan analizando bien al rival y esperamos que lo trabajado en la semana nos ayude a todos a conseguir la victoria que es lo que necesitamos”, comentó Estrada.

Cruz Azul ocupa la octava posición de la clasificación con 21 puntos y en las tres jornadas que le restan a la fase regular del torneo lucha por estar entre los cuatro mejores que accederán de forma directa a los cuartos de final.