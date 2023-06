El ‘Efecto Wembanyama’

Redacción Deportes (EEUU), (EFE).- Victor Wembanyama ya es de los Spurs. El francés fue elegido en el número 1 del draft. Solo con ponerse la gorra de la franquicia de San Antonio, esta vale 500 millones de dólares más. La web del equipo colapsa ante la alta demanda de abonos y la tienda de la NBA no garantiza la llegada de los artículos de Wemby hasta septiembre por el gran número de pedidos.

Desde que San Antonio Spurs ganara la Lotería del Draft el pasado 16 de mayo, cada uno de los departamentos de la franquicia ha tenido tiempo, más que suficiente, de prepararse de cara al ‘Tsunami’ que se espera a partir de la noche del draft de este jueves.

Los Spurs, por ejemplo, no pudieron vender la camiseta de Wembanyama en todo este tiempo al no ser aún oficial su elección. Pero en ‘stock’ tenían preparadas suficientes unidades para hacer frente a la enorme demanda que se esperaba una vez que Adam Silver anunciase su aterrizaje en el equipo texano.

VENTA DE CAMISETAS Y ABONOS

El impacto económico, una vez que se asiente la venta de camisetas y merchandising relacionado con ‘Wemby’, va a ser impresionante. Pocos minutos después de ser elegido por los Spurs, se activó en el NBA Store la preventa de todo lo relacionado con el jugador y su dorsal número uno.

Desde una camiseta con mangas por 39 dólares, pasando por la réplica en 79 o la auténtica por 119, hasta un balón firmado por Wembanyama que asciende a 549 dólares. La tienda de la NBA se compromete a que los artículos lleguen antes de mediados de septiembre, lo cual dice a las claras la enorme demanda que ya están experimentando.

La venta de abonos de temporada se ha vuelto una auténtica locura en la noche del jueves al viernes, la web no soporta tantos accesos y se cae frecuentemente, pero una vez dentro, pide un depósito de 100 dólares para elegir asiento. Los Spurs ofrecen entradas para todo el curso, sencillas y también paquetes de diez partidos, parece que las 19.000 localidades se quedarán pequeñas.

Mientras esperaban este ‘huracán’, ya sintieron los primeros vientos… La noche de la Lotería del Draft se incrementaron diez veces más las visitas a la página web, la descarga de la app del equipo se disparó, y hubo 2.500 nuevos depósitos para reservar el pase anual de la siguiente temporada.

UN JUGADOR CAPAZ DE REVALORIZAR LA FRANQUICIA

En términos de negocio, lo que pone esta llegada en otro nivel es que el propio valor de la franquicia se ha elevado en medio billón de dólares por el simple hecho de tener al joven francés en sus filas, hoy en día se estima que si alguien quiere comprar los Spurs debería desembolsar alrededor de 2.7 billones de dólares, pasando de la 19ª institución más cara a la 14ª.

Los ejecutivos que dirigen la parte deportiva han tenido que cambiar la planificación a la hora de reforzar la plantilla para rodear a Wembanyama de hombres competitivos que complementen al francés. El tiempo dirá quiénes llegan pero de momento, ante la imposibilidad de sumar a su compañero en el Metropolitans, un Bilal Coulibaly elegido por los Pacers, los Spurs añadieron en su segunda elección al también francés Cidy Sissoko.

LOS SPURS, DE NUEVO UN EQUIPO MUY MEDIÁTICO

También departamentos como el de comunicación deben adaptarse al incremento de solicitudes de acreditaciones que se les viene encima, comenzando por los primeros partidos en casa en la pretemporada, en octubre.

Los jefes de prensa de San Antonio ya estaban en Nueva York acompañando al joven, los periodistas que siguen habitualmente a los Spurs se habían desplazado en masa, y la NBA había escogido ‘casualmente’ al escolta de la franquicia texana, Jeremy Sochan, como ‘reportero VIP’ para entrevistar a los chicos que fueran saliendo elegidos.

Medios como ‘Le Parisien’ o ‘L’Equipe’ ya han pasado por San Antonio para realizar los primeros reportajes, sin que ni siquiera el jugador hubiera pisado la ciudad. Así mismo, el rol de veteranos franceses del equipo, como Tony Parker y Boris Diaw, cambia de ahora en adelante, ya que desde la franquicia se les ha pedido que estén más cerca del día a día.

LA NBA PREPARA EL TERRENO

La propia liga ha hecho durante esta última temporada algo que nunca antes se había visto, emitir cada uno de los partidos que los Metropolitans jugaban en la liga francesa a través de la señal de NBA TV. El globo de entusiasmo e ilusión por el jugador ha ido creciendo hasta tal punto que quien más o quien menos, sabe cómo se las gasta ‘Wemby’.

Esta acción recuerda mucho a lo sucedido en el año 2002, cuando la ESPN ofreció por primera vez en la historia un partido a nivel nacional entre dos institutos, el St. Vincent-St. Mary de LeBron James y el Oak Hill Academy.

Con el francés se ha ido más allá, e incluso la ESPN envió a su periodista Brian Windhorst a Francia para que conectara en directo a las tres de la madrugada en la previa de la retransmisión de la Lotería del Draft y fuera el primero en aparecer en pantalla junto al jugador.

En dos meses la NBA publicará el calendario de la nueva temporada, y se prevé un incremento de los partidos de los Spurs que irán en televisión nacional. Algo impropio de un equipo que lleva cuatro años sin alcanzar postemporada y que en el último curso apenas ganó 22 partidos.

En esta temporada tan solo cuatro partidos de los Spurs fueron ofrecidos en televisión nacional, y únicamente uno salió en ESPN. Pero la demanda ha cambiado y todo el mundo quiere ver al joven francés, la fiebre por Wembanyama sólo acaba de comenzar.