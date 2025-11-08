25.9 C
El elenco del musical Buena Vista Social Club participará en Desfile de Acción de Gracias

Fotografía cedida por Ivoice Agency donde aparecen algunos integrantes del musical 'Buena Vista Social Club' durante una de sus actuaciones. EFE/Ivoice Agency /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Nueva York, (EFE).- El elenco del musical ‘Buena Vista Social Club’ participará este año en el esperado Desfile de Acción de Gracias de los almacenes Macy’s, el 27 de noviembre, que marca tradicionalmente el inicio de la Navidad en Nueva York.

‘Buena Vista Social Club’ llevará el inconfundible ritmo cubano a este multitudinario desfile, en un homenaje a la herencia cultural latina y a la conexión entre Broadway y la música que ha conquistado al mundo entero, destaca un comunicado.

El Desfile de Acción de Gracias, con alcance a nivel nacional e internacional, llegará a millones de hogares y espectadores en todo el país y América Latina, “ofreciendo una plataforma inigualable para compartir el espíritu del musical, el primero en la historia de Broadway con música completamente en español”.

El musical, que se estrenó el pasado marzo, llevó a Broadway los hitos de la música afrocubana entremezclados con la historia de Omara Portuondo, interpretada por la actriz Natalie Belcon (Trinidad y Tobago, 1969).

El musical, que se basa en el álbum y documental homónimo de la banda, que salió al mercado en 1997, se alzó con cuatro premios Tony, que incluyen Mejor Actriz de Reparto, Mejor Coreografía, Mejor Orquesta y Mejor Diseño de Sonido y obtuvo un premio especial para la banda del musical.

Broadway estará representado además por “Ragtime” y “Just in Time”.

Este año el desfile, lleno de globos y variados personajes infantiles y super héroes, contará además con la participación de Ciara, los raperos Busta Rhymes y Lil Jon, el grupo de R&B, soul, funk y disco Kool & the Gang, la cantante, actriz y bailarina Teyana Taylor, las Rockets del Radio City, entre otros famosos.

