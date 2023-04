El entrenador Benjamín Mora confía en la remontada de Atlas

Guadalajara (México), (EFE).- El entrenador del Atlas mexicano, Benjamín Mora, dijo que su equipo está convencido de que podrá revertir el marcador adverso ante el Philadelphia Union estadounidense en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“El partido pasado que hicimos esa gran hazaña de regresar de un resultado adverso en Honduras (ante Olimpia), nos dio la certeza y la credibilidad de que se puede. No vamos a dejar de luchar, mañana no es la excepción. En esta llave que se cierra creemos que podemos y tenemos el poder de revertir el 1-0”, dijo en una conferencia de prensa.

Tras perder en el partido de ida de la serie ante Union por 1-0, el Atlas buscará en casa su pase a la semifinal del campeonato.

En marzo pasado, el plantel mexicano logró el pase a cuartos de final tras anotar cuatro tantos en su estadio. Con ese resultado neutralizó la goleada por 4-1 sufrida en el partido de ida en Honduras.

“Los jugadores están acostumbrados a no rendirse, a saber que siempre se puede. Soy una persona que piensa que mientras haya minutos hay posibilidades. Nos hemos convertido en un equipo que quiere sobrevivir siempre y no se da por vencido. Hay que potenciar esa característica. Mañana vamos a salir con todo lo que tenemos”, señaló.

El mexicano adelantó que el plantel mantendrá su vocación ofensiva, aunque admitió que deben corregir ciertos fallos.

“Hemos encontrado la regularidad y la consistencia en el funcionamiento, pero seguimos teniendo altibajos. Hay partidos en que no encontramos la fórmula”, concluyó.