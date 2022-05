El entrenador de Cowboys cita al mexicano Alarcón como ejemplo para novatos

Redacción Deportes, (EFE).- El entrenador de Dallas Cowboys, Mike McCarthy, dijo que suele poner al mexicano Isaac Alarcón como ejemplo para los novatos del equipo.

“Isaac es alguien que trabaja realmente duro, es una flecha en mejora constante desde que llegó y siempre lo usamos como ejemplo para los novatos”, dijo a periodistas.

El liniero ofensivo mexicano de 23 años llegó a Dallas en 2020.

Estuvo en la pretemporada del año pasado en la que participó en dos juegos y fue uno de los capitanes del equipo en el último de preparación ante Jacksonville Jaguars.

A pesar de su buen desempeño no fue tomado en cuenta para la temporada regular 2021, pero su evolución en el equipo de reserva le valió la renovación de su contrato para la campaña 2022.

McCarthy destacó el empeño que el mexicano pone en cada entrenamiento, así como las horas extra que pasa en las instalaciones de los Cowboys.

“Ha cumplido un trabajo enorme, ha mejorado en todos los aspectos del juego. Está en una forma física tremenda. No hay fin de semana o días libres en que no lo veas trabajando”, precisó.

Destacó la importancia del trabajo que en esta etapa de entrenamientos voluntarios cumple con los jóvenes que ya estaban y los que llegaron al equipo.

“Un buen programa de temporada baja te permite tener un campo de entrenamiento realmente fuerte. Tienes que cerrar esa brecha entre tus novatos y veteranos. Hemos tenido un buen comienzo para que se fusionen”, explicó.

Isaac Alarcón es beneficiario del programa International Pathway Program que la NFL promueve en otros partidos en busca de jóvenes talentos para su Liga.

Además de Alarcón su compatriota, el liniero ofensivo Alfredo Gutiérrez, quien también fue descubierto por este programa, firmó una extensión con los San Francisco 49ers para este año.

Para 2022 los cuatro jugadores que el International Pathway Program seleccionó son el alemán Marcel Dabo, quien jugará con Colts, el británico Adedayo Odeleye, fichado por Texans, el británico Ayo Oyeyola, jugador de Jaguars, y el neerlandés Thomas Odukoya, quien recaló en Titans.