El entrenador de Jets promete romper una sequía de 26 años sin ganar división del Este

Redacción Deportes, (EFE).- Robert Saleh, entrenador de los New York Jets, prometió que en la temporada 2023 de la NFL su equipo romperá una sequía de 26 años sin conquistar la división Este de la Conferencia Americana.

“Estamos en una división realmente difícil, pero todos aquí saben cuál es el objetivo. La mentalidad se trata de nosotros, de lo que podemos aportar y de si los otros equipos pueden igualarse a nosotros. Hablamos de adueñarnos del Este”, afirmó Saleh.

La ocasión mas reciente en que los Jets ganaron su división fue en la temporada 1998

“A estos muchachos no les importa lo que pasó hace 20 años. Están enfocados en el momento. Lo reconocen, pero no es su historia. Su historia es lo que está a punto de escribirse”, subrayó.

La división Este se creó en 1970 después de la fusión entre la vieja National Football League (NFL) y la recién creada American Football League (AFL). Está integrada por los New England Patriots, Miami Dolphins, Buffalo Bills y los Jets.

Desde esa fecha los Pats han sido campeones del Este en 22 ocasiones, Dolphins y Bills se coronaron 13 veces, cada uno; los Jets tienen cuatro títulos.

Para la temporada 2023 las expectativas de que el equipo de Robert Saleh pueda volver a dominar la división pasa por la llegada del experimentado Aaron Rodgers como quarterback, el receptor estelar Allen Lazard y el corredor Dalvin Cook.

Armas con las que podrán competir ante los Bills, uno de los favoritos para llegar al Super Bowl; los Dolphins y su talentoso mariscal de campo Tua Tagovailoa; y los Pats que dirige el entrenador, Bill Belichick, quien ha ganado seis Super Bowls para ese equipo.

“No se trata de los oponentes, sino de sobre lo que haces todos los días para ser la mejor versión de ti mismo. Será duro, pero ellos también tienen que jugar contra nosotros”, concluyó Saleh.

Los Jets debutarán en al temporada 2023 en su casa, el MetLife Stadium, el próximo 11 de septiembre ante los Buffalo Bills.