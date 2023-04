El español Andrés Suárez regresa a su amado México cuatro años después

Ciudad de México, (EFE).- El cantautor español Andrés Suárez se subirá el próximo 29 de junio al escenario del Lunario del Auditorio Nacional, su primer concierto en México, un país que “ama” y cuya cultura ha influenciado su música, tras cuatro años.

“México es un lugar que amo y que llevaba cuatro años sin visitar. Me dolía ver a su gente a través de la pantalla”, dijo Suárez, a quien la pandemia del coronavirus le truncó la que iba a ser su última visita al país, en una conferencia de prensa.

Antes de llegar a la capital mexicana, el cantautor (Ferrol, España, 1983) presentará su último disco, “Viaje de Vida y Vuelta”, en León, Guanajuato, el 24 de junio; en Guadalajara, el 25; y en Querétaro, el 27.

No obstante, su primera cita en América Latina será el próximo 22 de junio en Bogotá, que, pese a ser su primera vez en la capital colombiana, anunció que ya habían vendido todas las entradas.

Para su noche en el Lunario del Auditorio Nacional, uno de los lugares más emblemáticos de la escena musical de la capital mexicana, aseguró que tampoco quedan menos de un centenar de entradas.

“Quedan pocos boletos, habrá muchas sorpresas y pretendo recordar estos 13 o 14 años de amor a México (desde que cantó por primera vez en el país) en una noche de dos horas y muy intensa”, prometió.

Suárez, dijo, ha dado seis giras en México, además de aquellas en las que teloneó a Pablo Milanés, maestro de la canción de autor en Cuba fallecido el pasado noviembre.

El cantautor también subrayó el “amor, orgullo y hospitalidad” que caracteriza al público mexicano, que consideró que tiene mayor respeto y pasión por la música que en su España natal.

“Tuve el privilegio de conocer a (Luis Eduardo) Aute, (Joaquín) Sabina, (Joan Manuel) Serrat, a Pablo Milanés, los maestros. No hubo uno solo que no hablara del público mexicano con obsesión, respeto y amor”, recordó.

Además, consideró a José Alfredo Jiménez, icono de la música mexicana, como “el primer cantautor de la historia”.

“La palabra nace en México, no hay nada por encima de él”, remarcó al reconocer al mexicano como el motivo por el que empezó a escribir canciones.

Sobre “Viaje de Vida y Vuelta” (2023), Suárez dijo que es su disco “más vital” y que nació de las ganas de celebrar que somos “supervivientes” del coronavirus.

“Si de algo nos tiene que servir todo este tormento es que estamos aquí de paso, y que de nada sirven las procuraciones vitales y existenciales, ya no me importa qué será de mi recuerdo y mi legado”, expuso.

Como colofón, un emocionado Suárez interpretó “No te quiero perder”, una de sus últimas canciones y que deja de lado la tradicional melancolía que caracterizaba su música.