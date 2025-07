Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Javier Bardem obtuvo su primera nominación al Emmy en la categoría de mejor actor en una serie limitada por ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’ y competirá con Owen Cooper (‘Adolescence’); Bill Camp (‘Presummed Innocent’), Rob Delaney (‘Dying for Sex’); Ashley Walters (‘Adolescence’) y Peter Sarsgaard (‘Presumed Innocence’).