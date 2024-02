El español López explica la ausencia de Kenti Robles con México en la Copa Oro femenina

Ciudad de México, (EFE).- El español Pedro López, técnico de la selección femenina de México, aseguró que no llamó a Kenti Robles, lateral del Real Madrid, para la Copa Oro femenina porque no se adapta a lo que quiere para el equipo.

“La decisión del porqué no la llevamos es por cómo analizamos a los rivales, lo que planteamos de cómo ganarle a los rivales y las piezas de lo que pensamos nos van a acercar al éxito. Después está el conocimiento que tenemos de las futbolistas, qué me puede dar y la interpretación de nuestra idea de juego”, explicó en una rueda de prensa cuando fue cuestionado por la ausencia de la defensora.

López llamó a 23 futbolistas mexicanas para la primera Copa Oro femenina de la historia, la mayoría de la liga local y algunas de la liga de Estados Unidos, entre las que sobresalen María Sánchez y Diana Ordóñez, del Houston Dash.

Sin embargo dejó fuera a Robles, por muchos años la capitana de México, y a Alicia Cervantes, que vive un presente goleador con las Chivas del Guadalajara, con las que metió seis anotaciones en su último partido.

“Hacemos una lista de 23 jugadoras que es dolorosa porque a mí me encantaría en lo humano ver a Kenti y Licha (Cervantes) levantando un trofeo, pero no me puedo dejar llevar solo por el sentimiento, debo ser lo más objetivo posible y las jugadoras que hemos convocado son las que nos pueden acercar a ganar la Copa Oro”, añadió López.

México comparte el grupo A de la Copa Oro junto a Estados Unidos, Argentina y un rival más que saldrá del vencedor de la repesca entre Guyana y República Dominicana.

Las norteamericanas encararán este competición regional luego de terminar invictas el 2023, en el que ganaron los títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos.

“Me gusta que la imagen que ha conseguido lanzar al exterior esta selección en 2023, ahora estas jugadores tiene más seguidores, es ilusionante y me encantaría seguir ganando aficionados y aficionadas. Vamos a soñar, vemos al equipo con opciones de ganarle a cualquiera”, sentenció que guió a España al título del Mundial femenino sub’20 en 2022.