El español Sergio López-Rivera gana el Óscar al mejor maquillaje

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El español Sergio López-Rivera ganó el Óscar al mejor maquillaje por su trabajo en la película “Ma Rainey’s Black Bottom” en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

López-Rivera subió al escenario a recoger el galardón pero cedió el turno de palabra a sus compañeras, Mia Neal y Jamika Wilson, que se convirtieron en las primeras mujeres de color que ganan este premio en toda la historia de los galardones.

“Parece mentira, pero hemos decidido que es un momento importante para visibilizarlo”, explicó el español en una entrevista con Efe días antes de la ceremonia.

Después de conocer el resultado, López-Rivera, aseguró en una rueda de prensa virtual que espera que algún día esa circunstancia no sea un hito reseñable y tampoco sean necesarias las preguntas sobre la diversidad en Hollywood.

López-Rivera y el resto del equipo de maquillaje de “Ma Rainey’s Black Bottom” han triunfado también en los Bafta y los premios del sindicato de maquilladores.

Si por algo ha destacado esta cinta casi teatral es por su ambientación en el Chicago de 1927, escenario desde el que se retratan los ensayos de la cantante afroamericana Ma Rainey, conocida como la ‘Madre del Blues’, una de las primeras artistas que grabó su música acompañada de orquesta.

Cuando el papel llegó a su protagonista, Viola Davis (nominada también a mejor actriz), la intérprete no dudó en contactar a López-Rivera para confiarle el reto de recrear la apariencia de una mujer que únicamente fue retratada en siete fotografías, solo una de ellas en plano corto.

“Ella no le tiene miedo a nada, es una actriz sin vanidad alguna, normalmente hay que proteger vanidad de los actores, pero ella me dio permiso para hacer lo que tenia pensado, entendí el permiso que me estaba dando y hoy estoy aquí por esa decisión. A ella le daba igual estar gorda, sudar…”, afirmó el maquillador a los medios de comunicación tras su llegada en la alfombra roja.

López-Rivera y Davis ya colaboraron en la serie “How to Get Away with Murder” (2014-2020) y ha ligado a ella su futuro profesional en tres proyectos, uno de los cuales versará sobre la ex primera dama Michelle Obama.

El español llegó a Los Ángeles con 19 años y encadenó diversos trabajos durante varios años hasta dedicarse profesionalmente a la industria audiovisual.

“Me han escrito mucho estos días y eso me ha hecho pensar en el pasado. Es un poco surrealista pensar que estoy en este momento. Es difícil de encajar, pero mi llegada fue la de un chico sin miedo, con unas ganas tremendas de estar aquí. Me busqué la vida como pude, trabajé en una heladería, en una tintorería, he sido chófer… hice de todo”, recordó.

