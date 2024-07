El español Villacampa afirma que para América la Summer Cup es un torneo de pretemporada

México, (EFE).- El español Ángel Villacampa, entrenador del equipo femenino del América, afirmó que la Summer Cup, el torneo que enfrenta a equipos mexicanos y estadounidenses, sirve de preparación a sus pupilas para la temporada.

“Tenemos puesto el foco en cada partido, pero este torneo, entre las nuevas que llegaron, las que van a llegar, lo tomamos como algo más preparatorio que la importancia que se le pueda dar”, dijo.

América, uno de los clubes más populares de México y el tercero más ganador de la liga femenina junto a Guadalajara, ocupa la segunda posición del grupo B de la primera edición de la Summer Cup, en la que los seis mejores equipos mexicanos se miden con catorce de la NWSL, la liga de Estados Unidos.

América cayó en su primer partido ante el Angel City y luego derrotó al San Diego Wave FC, liderado por Alex Morgan, tres veces campeona del mundo con Estados Unidos, y tendrá su último partido de la fase de grupos este viernes, ante el Bay FC, con el que se jugará el pase a las semifinales.

El equipo de Villacampa ha tenido que disputar la Summer Cup, mientras juega su torneo local, en el que no ha ganado en dos partidos, con un derrota y un empate.

“Ha sido pesado. Hoy salimos a Estados Unidos y si clasificamos a las semifinales regresamos el miércoles. Aunque digo que es un torneo preparatorio, el primero que entiende en dónde estoy parado soy yo y mañana que nadie dude que vamos a ir por el partido a dar nuestra mejor versión”, añadió el ex técnico del Atlético de Madrid.

Además de la Summer Cup y la Liga local, América afrontará ste semestre, a partir de agosto, la primera edición de la Copa de Campeones femenina.

“Tenemos que tener a todas preparadas, solo con las once titulares no vamos a llegar hasta el final. Ahora el equipo está bien, a pesar de aún no encontrar la manera de jugar bien. Iremos mejorando”, puntualizó.