El Estadio Azteca se vuelca en favor de Jenni Hermoso

México, (EFE).- Dos horas antes del comienzo del partido amistoso del fútbol femenino en Ciudad de México entre América y Barcelona, los hinchas que asistieron este martes al Estadio Azteca se manifestaron en apoyo a jugadora española Jennifer Hermoso.

Integrantes de la Barra Feminista promovieron una marcha pacífica contra el beso no consentido que recibió la futbolista del Pachuca por parte de Luis Rubiales, el ahora ex presidente de la Real Federación Española.

Las aficionadas, que integran un grupo que tiene como uno de sus objetivos incentivar la afición por el fútbol femenino, gritaron consignas como “Fuera Rubiales”, “El machismo ya no cabe”, “Se acabó” y “Jenni, hermana, aquí está tu manada”.

Las aficionadas exhibieron pancartas con las mismas frases que gritaron durante su marcha.

La Barra Feminista convocó sólo a mujeres a la manifestación “para mostrar apoyo a Jenni” y mostrar su “inconformidad con las declaraciones de Rubiales y las malas condiciones en el fútbol femenino español”.

Adentro del Estadio Azteca, hinchas aplaudieron cuando Hermoso fue nombrada a través de los parlantes para felicitarla por el título obtenido con sus selección en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Las titulares de Barcelona y América también apoyaron a Hermoso al posar antes del encuentro con una pancarta que tenía el mensaje #SeAcabó y ¡No estás sola!.

El Barcelona femenino, del que Jenni Hermoso es su goleadora histórica, cumple su primera gira por México, con una flamante campeona del mundo española, Alexia Putellas.

Este viernes, el equipo campeón de la Liga de Campeones de Europa concluirán su visita al país en Monterrey, donde jugarán contra Tigres, el equipo femenino con más títulos del fútbol mexicano.