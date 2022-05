El éxito de Selena: un negocio familiar que sigue persiguiendo sus “sueños”

Nueva York, (EFE).- La reina del estilo “Tex-mex”, Selena Quintanilla, sigue fascinando a nuevas generaciones y cosechando reconocimientos 27 años después de su asesinato gracias a su “duro trabajo” y al esfuerzo de su familia para que “sus sueños se sigan cumpliendo”, según relatan sus hermanos a Efe.

Suzette Quintanilla y A.B. Quintanilla III, hermanos mayores de la estrella texana, estuvieron en un evento en Nueva York donde el canal latino Univisión presentaba sus próximos programas, entre ellos “Por Siempre: Selena”, descrito como un “especial de música en directo” en su honor que durará dos horas.

Pero nada se divulgó sobre el contenido, y Suzette, que fue baterista de la banda familiar Los Dinos y hoy lleva las riendas de la disquera Q Productions, el Museo de Selena en Texas y otros negocios relacionados con ella, se limitó a declarar su “emoción por poder anunciar finalmente” ese concierto-homenaje, aunque aclaró que saldrá “el año que viene”.

“En este momento estamos aún en las fases iniciales”, reconoció también A.B., bajista de Los Dinos, coautor de algunas de las canciones más famosas de Selena, y que a su muerte alcanzó fama propia con sus grupos Kumbia Kings y Kumbia All Starz, así como produciendo para otros artistas, incluida la diva mexicana Thalía.

Desde que en 1995 perdieran trágicamente a Selena, que recibió un tiro mortal de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, los Quintanilla, encabezados por su padre, Abraham, se han dedicado a preservar el legado de la cantante, creando de paso una marca que mueve mucho dinero.

La prueba más reciente es la llegada de su historia vital a la máquina millonaria de Netflix, en el “biopic” de dos partes “Selena: The series”, que cuenta con Suzette en la producción; pero antes de eso ha habido una veintena de lanzamientos musicales póstumos, entre su quinto álbum de estudio, recopilaciones, temas inéditos y remezclas.

Suzette, no obstante, asegura que preservar el legado de su hermana es “complicado” sabiendo que no está y apostilla que “lidiar” con su pérdida es algo que todos deberán hacer hasta el final de sus días, mientras que A.B. recuerda una frase que ella repetía: “No vamos a vivir para siempre, la meta es crear algo que sí lo haga”.

CREAR ALGO QUE PERVIVA

En ese sentido, se avecina un nuevo trabajo con un “giro” a la música de Selena que ha causado cierta polémica entre los fans de la cantante, ya que su padre reveló que A.B. tomó un tema grabado en la adolescencia de Selena y modificó su voz para que suene más madura, cercana a los 23 años que tenía cuando murió.

El productor explica con buen ánimo, sin determinar una fecha ni ahondar en ese punto, que tendrá “un poco de sabor a EDM (electrónica bailable) y cumbia”, mientras que la ejecutiva, que aplaude el “increíble trabajo” de su hermano, dice que el álbum “ayuda a sacar nueva música” y saciar el hambre de sus seguidores.

“Es música antigua remezclada y hecha nueva para esta nueva generación que está queriendo más de Selena y de nuestra música, y creo que eso va a llenar el pequeño vacío que está ocurriendo o ha ocurrido, hará que las cosas sigan y que la gente la ame”, sostiene ella.

Los Quintanilla reciben a menudo la pregunta de cómo creen que sería su hermana hoy si en los inicios de los noventa, a los 20 años de edad, ya rompía barreras como cantante, actriz y empresaria de moda, y A.B. señala que probablemente habría querido tener familia, algo que siempre “ha sido importante para nosotros”.

Y es que la celebridad de su hermana, que ha crecido a lo largo de tres décadas, es prácticamente un negocio familiar fruto de las “colaboraciones” en su ausencia, los fans y “claramente a la música”, dice Suzette, antes de concluir que “Selena ha trascendido más allá de la audiencia latina, es global y está en todo el mundo”.

“27 años después sigue siendo número uno en Apple iTunes, número uno en las listas. Sigue rompiendo récords en Billboard, ¿sabes lo que te digo? Aún gana premios. Obviamente, a través de su duro trabajo y de que nosotros seguimos asegurando que sus sueños se siguen cumpliendo”, recita con orgullo A.B.

“Nosotros trabajando como familia, que es lo que éramos, somos y seguimos siendo: ese ha sido el secreto del éxito de Selena”, agrega.