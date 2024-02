El exMenudo Charlie Masso se estrena en el bolero tras 40 años de carrera

San Juan (EFE).- El exMenudo puertorriqueño Charlie Masso ha lanzado este lunes ‘Algo Contigo’, canción con la que junto al Trío Los Andinos debuta en el género del bolero “del ayer”, tras 40 años de carrera en la música pop y tropical.

El tema, según explicó Masso en un comunicado de prensa, es un tributo a los grandes compositores de la música romántica como Bobby Capó, Agustín Lara, Rafael Hernández y Pedro Flores, los tríos y los boleros del ayer.

“Luego de 40 años de carrera y de haber experimentado con una amplia variedad de géneros como el pop, la música tropical, la balada, regional mexicana, en fin creo que esta etapa me permite como productor independiente realizar proyectos que me llenan de satisfacción”, resaltó Masso en la nota.

Masso, a su vez, quiso destacar en ‘Algo Contigo’ la importancia de amar, ser amado y de celebrar la belleza de las conexiones humanas más profundas como el vivo recuerdo de su madre, con quien cada fin de semana, escuchaba sus canciones favoritas y gracias a ella, aprendió a apreciar y disfrutar de los boleros y los tríos.

“Cuando pienso en las canciones, automáticamente recuerdo los autores Bobby Capó, Agustín Lara, Rafael Hernández, Pedro Flores, entre muchos autores, estas composiciones son testimonios inmortales de las experiencias humanas universales: el amor, la pérdida, la esperanza y el deseo”, indicó.

“Además, muchas de estas piezas han sido interpretadas por artistas legendarios, cuyas voces y estilos únicos han dejado una marca indeleble en la música popular, lo que contribuye aún más a su longevidad”, añadió.

El tema ‘Algo Contigo’, del cantautor argentino Chico Novarro, también es un homenaje al cantante, músico y fundador del Trío Los Andinos, Ramoncito Rodríguez “El Andino”.

Mientras, Ramón ‘Machi’ Rodríguez, el actual director y primera guitarra del Trío Los Andinos, produjo y arregló el tema, y dijo sentirse sorprendido por el registro vocal de Masso.

“La música de tríos es una pasión que no muere. Es un privilegio cantar estas canciones que perduran en el tiempo, trascendiendo la moda y convirtiéndose en parte del legado musical de la humanidad, y que Charlie haya mostrado su interés y compromiso en continuar cultivando el género me llenó de emoción y orgullo”, abundó.

Así, ‘Algo Contigo’ y otros boleros Masso y Los Andinos los interpretarán en el espectáculo ‘Tribolereando’ el 3 de mayo en el Café Teatro Monero en el Centro de Bellas Artes de Caguas y el 4 de mayo en el Restaurante Rancho Grande en Añasco.