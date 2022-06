El Festival Cervantino de México apela a la nostalgia en su aniversario 50

Guanajuato (México), (EFE).- El Festival Internacional Cervantino de México, que este año cumple medio siglo de historia, dio el primer adelanto de su programa, con el que propone un encuentro entre la nostalgia del pasado y la visión del futuro del arte del 12 al 30 de octubre.

“(El programa) Se construyó con la memoria nostálgica del 50 aniversario, pero también como una pauta para la reflexión sobre el futuro del festival, la sustentabilidad, la inclusión y los derechos colectivos”, dijo la directora del evento, Mariana Aymerich, durante la presentación en Guanajuato, estado del centro del país que alberga el evento.

Con un “presupuesto inédito” de más 148 millones de pesos (unos 7 millones de dólares), el festival pretende convertirse en un encuentro memorable al regresar a la presencialidad en un 80 % de sus actividades, tras dos años de pandemia, y una mezcla de formatos virtuales e híbridos.

En la conferencia de presentación, los famosos personajes del Quijote y Sancho Panza, de “Don Quijote de la Mancha” (1605), recibieron a las autoridades, e invitados especiales.

Desde el escenario del Auditorio de Guanajuato recordaron los orígenes del llamado festival cultural más importante de América Latina, cuando en la década de los 50 el profesor de la Universidad de Guanajuato, Enrique Ruelas, inició el espectáculo “Los entremeses” de Miguel de Cervantes Saavedra.

Esa fue la semilla que dio frutos dos décadas más tarde, cuando se inauguró la primera edición del festival, que para este edición reunirá a más de 2.800 artistas internacionales de 34 países para dar 115 espectáculos escénicos.

Entre los eventos anunciados está el acto inaugural encabezado por dos sopranos que representan a los territorios invitados de esta edición, con la cantante María Katzarava de la Ciudad de México y Hera Hyesang Park de Corea del Sur, acompañadas por la Orquesta filarmónica de la Ciudad de México.

Mientras que la clausura correrá a cargo de la emblemática banda de rock Caifanes.

Ambos eventos muestran la diversidad en la oferta cultural del festival, que tendrá una duración de 19 días.

Además, la capital del país también estará presente con la participación de agrupaciones y artistas como Café Tacvba, Los de Abajo, Hello Seahorse!, Sonideros y Sonideras, Las Reinas Chulas y Astrid Hadad, entre otros.

“Se trasladará el ambiente del Salón Los Ángeles porque quien no conoce al Salón Los Ángeles no conoce México”, dijo la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza.

“Yo nací con el Cervantino y el haber crecido con el privilegio de la cultura de manera cercana es lo que hizo que me dedicara a lo que me dedico ahora. En Guanajuato descubrí las artes escénicas, descubrí la emoción que causa un ballet, de esto se trata la cultura, de hacerla propia, parte de tu vida y de eso se trata el Cervantino”, aplaudió la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.

Además de las presentaciones mencionadas, también se espera en cuestión musical la participación de Joan Manuel Serrat de España, Lila Downs de México, Mademoiselle con músicos de Argelia y Francia, Roosevelt de Alemania, Seun Kuti de Nigeria, así como la Jazz Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis, entre otros.

En cuestiones teatrales y dancísticas fue anunciado el Ballet de Folklórico de Guanajuato, el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, la intervención de Marionetas de la Esquina, la compañía teatral La Trouppe y el Teatro de Ciertos Habitantes.

Mientras que en el área de artes visuales al programa lo conforman las conferencias dedicadas a los 100 años del muralismo en México y una exposición en homenaje al escritor mexicano Carlos Monsiváis (1938-2010).

También se anunció que se está llevando a cabo la remodelación “más ambiciosa” por la que ha atravesado el emblemático Teatro Juárez de la capital de Guanajuato, cuya restauración no afectará al recinto que una vez más será sede del Cervantino.

Finalmente, el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez, aseguró que se esperan más de 400.000 visitantes a la ciudad, un 46% de ocupación promedio en los hoteles, así como una derrama económica 200 millones de pesos (cerca de 10 millones de dólares).