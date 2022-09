El festival de cine de Toronto intenta recuperar el esplendor previo al covid

Toronto (Canadá), (EFE).- La 47 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se inició en la ciudad canadiense con la ambición de recuperar el esplendor previo a la pandemia que caracterizaba a una de las muestras más importantes del mundo.

La muestra canadiense se inicia oficialmente con la proyección de “The Swimmers”, un drama basado en la historia real de dos hermanas que huyen de Siria dirigido por la directora galesa de origen egipcio Sally El Hosaini.

La película está protagonizada por Manal Issa y Nathalie Issa, que dan vida a Sara y Yusra Mardini, dos hermanas que en 2015 escaparon la guerra civil siria y cruzaron de Turquía a Grecia en una patera.

Las dos hermanas, que eran nadadoras, se arrojaron al agua cuando la embarcación empezó a hundirse para intentar salvar a los otros ocupantes de la patera.

Posteriormente Yusra participó en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016 mientras que Sara regresó a Grecia para ayudar a otros refugiados que llegaban al país.

Junto con “The Swimmers”, TIFF proyectará este año alrededor de 200 películas, muy lejos de los casi 400 filmes que la muestra canadiense llegó a programar hace sólo unos años hasta que las protestas de los profesionales del sector obligaron al festival a adelgazar su programa.

CINE ESPAÑOL Y LATINOAMERICANO

Entre las películas seleccionadas este año hay más de una docena procedentes de España y Latinoamérica.

La programadora para películas españolas, latinoamericanas y portuguesas de TIFF, Diana Cadavid, reconoció en una entrevista con Efe que este año ha sido especialmente difícil realizar la selección final de los filmes que se proyectarán durante los próximos 11 días.

Cadavid explicó que “ha sido un proceso complejo. Este año había muchas películas que estaban esperando tener una estrategia más cercana a lo que era antes de la covid”, lo que retrasó su presentación.

El festival canadiense ha programado este año películas de España, México, Cuba, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Argentina y Chile realizadas por directores como Carlos Lechuga, Cesc Gay, Laura Baumeister, Diego Lerman, Ariel Escalane o Patricio Guzmán.

“Estoy muy contenta de haber logrado un programa en el que hay variedad y diversidad en todos los sentidos, desde géneros cinematográficos a temática y lenguaje cinematográfico. Todas son muy diferentes”, explicó Cadavid.

Seis producciones y coproducciones españolas, entre ellas cuatro estrenos mundiales, serán proyectadas este año en TIFF: “Mantícora”, de Carlos Vermut; “Historias para no contar”, de Cesc Gay; “Venus”, de Jaume Balagueró; “El suplente”, de Diego Lerman; “Pacification”, de Albert Serra; y “El agua”, de Elena López Riera.

Además, ICEX y el Instituto de Cine y Artes Audivisuales (ICAA) estarán presentes en TIFF junto con una nutrida delegación de productores, distribuidores y directores españoles.

FORO SOBRE COPRODUCCIONES

Silvia Romeu, gerente del sector cinematográfico del ICEX, dijo en un comunicado que la misión de España en el TIFF 2022 es exhibir la capacidad del país como centro de producción audiovisual.

Además, por primera vez, España organiza un foro sobre coproducción en asociación con TIFF en el que cinco productoras presentarán sus proyectos.

El estreno mundial en TIFF de “Mantícora”, “Venus” o “Historias para no contar” es otra señal de la importancia que el cine español da al del festival canadiense.

Entre los filmes latinoamericanos que se exhibirán en la edición del festival que se inicia el jueves destaca “La hija de todas las rabias”, de Laura Baumeister, el primer largometraje nicaragüense dirigido por una mujer.

“La hija de todas las rabias” es un relato sobre una niña de 11 años que sobrevive junto con su madre en el mayor vertedero de basura de Nicaragua.

El film de Baumeister es uno de los 13 que optan al Premio Kutxabank de la sección New Directors del 70 Festival de Cine de San Sebastián que se celebra este año entre el 16 y el 24 de septiembre.

Cadavid destacó el alto nivel de las producciones que están llegando de Latinoamérica y España, a pesar de las dificultades.

La programadora de TIFF explicó que las películas latinoamericanas que se exhibirán este año en Toronto “compiten a un nivel súper alto con las del resto del mundo. Latinoamérica no está atrás, está dando mucho la pelea”.