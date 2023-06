El festival de cine de Tribeca vuelve a Nueva York con una “banda sonora” de lujo

Nueva York, (EFE).- El festival de cine de Tribeca vuelve este miércoles a Nueva York con una destacada selección de historias sobre iconos musicales como U2, Carlos Santana, Cyndi Lauper, Gloria Gaynor, Alicia Keys, French Montana, Gogol Bordello o Indigo Girls, que forman parte de una “banda sonora” de lujo.

El festival fue creado por el actor Robert De Niro tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ayudar a revitalizar el sur de Manhattan, pero después de dos décadas se ha convertido en un gran evento para creativos del cine -y, cada vez más, de otras disciplinas- con puntos de vista y proyectos tan diversos como la propia ciudad.

Esta edición, que se celebra entre hoy y el 18 de junio, acogerá más de un centenar de películas, la mayoría estrenos mundiales, y llama la atención que muchas de ellas son largometrajes documentales que cuentan en primera persona los entresijos del mundo de la música de la mano de reconocidos cantantes y grupos.

La cinta elegida para la gala de apertura es “Kiss the future”: dirigida por Nenad Cicin-Sain y producida por Ben Affleck y Matt Damon, se centra en el concierto que dio U2 en Sarajevo en 1997 para celebrar la liberación de la capital bosnia y en la comunidad artística que trabajó por hacerlo posible.

Aunque no está prevista una actuación de la banda irlandesa en Tribeca, su cantante Bono hizo acto de presencia en el estreno mundial en la Berlinale el pasado febrero, por lo que no habría que descartar sorpresas.

Lo que sí es seguro, según la programación, es que subirán a un escenario unas cuantas figuras musicales para complementar las primeras emisiones de sus películas, poniendo una suerte de banda sonora que amenaza con eclipsar el interés en los aspectos más puramente cinematográficos.

LARGA LISTA DE HISTORIAS MUSICALES

La primera es Gloria Gaynor, protagonista de “Gloria Gaynor: I will survive” (9 junio), filme que habla de cómo la cantante ha sobrevivido a las cuatro décadas posteriores a su gran éxito musical entre problemas de salud, abusos de su ahora exmarido y mala gestión de su carrera, y se prepara para lanzar un nuevo álbum de góspel.

Cyndi Lauper actuará tras el estreno de “Let the canary sing” (14 junio), en el que repasa sus orígenes humildes y ascenso profesional; y Carlos Santana saldrá al escenario tras la proyección de “Carlos” (17 junio), que cuenta su historia y recoge imágenes inéditas.

En “Scream of my blood: a Gogol Bordello story” (13 junio), Eugene Hütz, líder de la banda de punk Gogol Bordello, explora la influencia de sus orígenes ucranianos y gitanos, y de acontecimientos desde la caída de la Unión Soviética hasta la invasión rusa de Ucrania.

El rapero French Montana actuará tras estrenarse “For Khadija” (16 junio), que aplaude los “sacrificios de su madre soltera”, y las Indigo Girls, el premiado dúo de folk rock, hablará tras la proyección de “It’s only life after all” (14 junio), que ahonda en sus 35 años de amistad, arte y activismo.

Los documentales musicales de Tribeca no se centran solo en nombres famosos: “Uncharted” (10 junio) entra en el campamento de composición musical creado por Alicia Keys para mujeres jóvenes negras, y cede los focos a sus protagonistas bajo la supervisión de la conocida cantante en un acto posterior.

Y “Bad like Brooklyn dancehall” (8 junio) ahonda en la popularización de este género en la Nueva York de los 80 y los 90 gracias a los inmigrantes jamaicanos, con la actuación prevista de dos leyendas que colaboran en la cinta: Shaggy y Sean Paul.

Frente a todos estos títulos, “Maestra” despunta con una exploración de las expectativas de género en música clásica, siguiendo a un grupo de mujeres que participan en una competición para ser directoras de orquesta.

La lista sigue y sigue, con películas sobre la banda Milli Vanilli, el rapero Biz Markie, el cantante Marc Rebillet, la rapera Tierra Whack, la cantante y actriz Sara Bareilles, el artista polifacético Taylor Mac, e incluye una proyección de “Wild Styles” por el 50 aniversario del género hip-hop.

Nora Quintanilla