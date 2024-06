El festival de música country regresa a Miami en noviembre con figuras destacadas

Miami, (EFE).- La compañía de entretenimiento y promoción de eventos Loud and Live anunció el cartel oficial de la segunda edición del Country Bay Music Festival de Miami, Florida.

Este evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre en el histórico Miami Marine Stadium, situado a pocos minutos del corazón de Miami, en Key Biscayne.

La segunda edición del festival contará con la presencia de grandes nombres de la música country, liderados por Zac Brown Band y Carrie Underwood, quienes serán acompañados por artistas exitosos como Dustin Lynch, Chase Rice y Diplo presents Thomas Wesley.

También actuarán algunos de los artistas más destacados de la música country como Chris Janson, Parmalee, Gabby Barrett, Chayce Beckham, Niko Moon y Redferrin.

Además, el festival dará espacio a talentos emergentes como Chase Matthew, Willie Jones, RVSHVD, Owen Riegling y Dee Jay Silver, que regresará al gran escenario junto con Orlando Mendez, nacido en Miami.

También representando al sur de Florida estarán Ryan Montgomery y DJ ILLMANIK.

El éxito de la edición inaugural, que atrajo a miles de fanáticos de la música country, establece un alto estándar para el evento de este año, indican los organizadores.

“El éxito del Country Bay Music Festival del año pasado fue inmensamente gratificante”, comentó en un comunicado de prensa Nelson Albareda, director general de Loud And Live.

“Como primera edición del festival, no sólo organizamos un festival de música country de primer nivel en Miami con artistas estelares, sino que también brindamos una experiencia excepcional a nuestros fans de la música y patrocinadores asociados”, agregó.

La artista principal del festival de este año será Carrie Underwood, la artista country femenina con más ventas de todos los tiempos, con más de 85 millones de discos vendidos en todo el mundo.

La carismática cantante de Oklahoma ha grabado 28 éxitos, 14 de los cuales fueron escritos por ella, y es la artista country femenina más premiada en la historia de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) con más de 100 premios importantes.

El atractivo del festival de este año será Zac Brown Band, el grupo multi-platino y ganador del premio Grammy que ha dejado huella en la industria con su música de alta calidad y su compromiso con la autenticidad.

Con más de una década de carrera, este grupo de Georgia ha logrado seis álbumes consecutivos en el Top 10 del Billboard 200 y cinco números 1 en la lista Billboard Country Albums.

El grupo traerá a Miami su clásico ‘Chicken Fried’, asegurando una noche inolvidable, como promete el comunicado.

La participación especial de la segunda edición del festival será la de DJ Diplo, conocido en el mundo de la música electrónica y quien “se ha lanzado de cabeza a la música country a través de su personaje electro-cowboy, Thomas Wesley”.

Además, entre los atractivos de este año, el Country Carnival ofrecerá vistas panorámicas desde columpios y juegos divertidos, mientras que el Saloon renovado será el lugar ideal para bailar en línea o desafiar al toro mecánico.

El Boots and Beer Garden proporcionará un ambiente relajado, y el GrubMarket será un paraíso para los amantes de la buena comida, con opciones muy variadas.

Las entradas para el Country Bay Music Festival, con un costo de 149 dólares, estarán a la venta a partir de este viernes 14 de junio.