El Festival de Santa Bárbara homenajeará a Penélope Cruz

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El Festival de Cine de Santa Bárbara, una localidad situada al norte de Los Ángeles (EE.UU.), rendirá un homenaje a Penélope Cruz el próximo 8 de marzo, apenas tres semanas antes de que se entreguen los premios Óscar.

La actriz española recibirá el Montecito Award, un reconocimiento que en anteriores ediciones han ganado Isabelle Huppert, Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Julianne Moore, Kate Winslet y Naomi Watts, entre otros.

Javier Bardem ya recibió este premio en 2008, cuando protagonizó “No Country for Old Men” y semanas después de la ceremonia se llevó el premio de la Academia de Hollywood.

En esta ocasión, Bardem, nominado al Óscar por “Being the Ricardos”, y su compañera de reparto en la película, Nicole Kidman, también serán protagonistas del Festival de Santa Bárbara, que les entregará el Maltin Modern Master Award por su interpretación conjunta.

Aunque se trata de un certamen menor en el circuito de festivales, la cita de Santa Bárbara es especialmente estratégica para los Óscar, ya que se celebra en una localidad costera de California donde residen personalidades del cine y un buen número de votantes de los Óscar.

De hecho, además de Cruz y Bardem, también asistirán otros nominados como Kristen Stewart, Ariana DeBose, Will Smith y Benedict Cumberbatch.

Cruz está muy bien posicionada en la carrera por el Óscar ya que a este reconocimiento se suma la Copa Volpi del Festival de Venecia y el premio a la mejor actriz según la Asociación de Críticos de Los Ángeles, por su papel en “Madres Paralelas”, de Pedro Almodóvar.

Los Óscar se entregarán el 27 de marzo con la película “The Power of the Dog” como gran favorita.