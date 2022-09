El Festival de Sundance apuesta por un formato híbrido para su edición 2023

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El Festival de Sundance, el certamen de cine independiente más importante del mundo, volverá a la presencialidad en su próxima edición dos años después y ofrecerá una programación virtual para aquellos que prefieran mantenerse cautelosos con la covid-19.

“Después de dos años de estar separados, nuestra prioridad es reunirnos en persona, sin dejar de compartir nuevas películas con el público de todo el país a través del acceso online”, afirmó Joana Vicente, directora general de The Sundance Institute, en un comunicado de prensa difundido este martes.

De esta forma, el cine regresará definitivamente a las montañas nevadas de Park City en el estado de Utah (Estados Unidos) gracias al Festival de Sundance, que se celebrará entre el 19 y el 29 de enero.

A los asistentes no se les exigirá llevar mascarillas pero se recomendará usarlas aún en esta edición cuyo personal y voluntarios continuarán utilizando tapabocas.

No obstante, desde la organización también ofrecerán una versión digital que contará con una selección de los mejores largometrajes, así como todo los títulos que concursen en las categorías de cine dramático estadounidense, cine documental estadounidense, cine dramático mundial y cine documental mundial.

Asimismo, el festival virtual será complementado con la proyección digital de diversos cortometrajes, producciones por episodios, diferentes obras multimedia y varios paneles de debate.

“Hemos diseñado el festival de este año basándonos en lo aprendido en años anteriores: abrazando las tradiciones que han sido significativas en el pasado, al tiempo que miramos hacia la accesibilidad para el público”, aseguró Vicente.

El plazo de presentación de largometrajes al Festival de Sundance continúa abierto hasta el 26 de septiembre como fecha límite, mientras que aquellas producciones bajo la categoría de ‘nuevos contenidos’ y los trabajos por episodios podrán postularse hasta el 9 y el 12 de septiembre respectivamente.

El Festival de Sundance está respaldado por The Sundance Institute, una organización sin ánimo de lucro fundada por el icónico actor Robert Redford en 1981 que también financia a cineastas, compositores y directores e intérpretes de teatro independientes de todo el mundo.