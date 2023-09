El Festival de Toronto entra en su tramo final con los Óscar en el horizonte

Toronto (Canadá), (EFE).- En el tramo final del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que concluye el próximo domingo, ya se empiezan a perfilar las películas con más posibilidades de llegar a los Óscar, como “Lee”, y las que no han cumplido con las expectativas, como “Next Goal Wins” de Taika Waititi.

Este miércoles, el programa de Galas de la muestra canadiense, considerada una de las más importante del mundo y tradicionalmente la plataforma preferida de lanzamiento de las candidaturas a los Óscar, presenta “Fair Play” y “Smugglers”.

“Fair Play”, dirigida por la estadounidense Chloe Domont y protagonizada por Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich y Eddie Marsan, ha sido calificada como “un ‘Wall Street’ en la era del movimiento #metoo”.

Dynevor y Ehrenreich dan vida a una pareja que mantienen su relación sentimental secreta para no violar las reglas de la compañía en la que trabajan, un importante fondo de inversiones de Wall Street.

Por su parte, “Smugglers” es un film surcoreano dirigido por Ryoo Seung-wan, realizador de filmes como “Veteran” (2015) y “Escape from Mogadishu” (2021).

El filme se centra en un grupo de mujeres que se ganan la vida recogiendo mariscos pero que tienen que recurrir al contrabando para poder subsistir en la Corea del Sur de hace 50 años.

“Fair Play” no es la primera película centrada en el mundo de Wall Street que se proyecta este año en TIFF, que se inició el 7 de septiembre y concluye el 17 de este mes.

El pasado viernes tuvo lugar el estreno mundial de “Dumb Money”, el film del australiano Craig Gillespie sobre el escándalo de la cotización en 2021 de la empresa GameStop, cuyas acciones se dispararon gracias a millones de pequeños inversores que desafiaron a los grandes fondos.

“Dumb Money” cuenta con muchos de los ingredientes que en el pasado han convencido a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para nominar películas a los Óscar.

Los críticos ha alabado la actuación de Paul Dano y calificado el film como “una película ganadora” que es divertida, irreverente y satisface a todos los públicos.

Otras de las actuaciones que en TIFF se señalan como merecedoras de una estatuilla es la de Kate Winslet en “Lee”, una cinta sobre la fotógrafa estadounidense de la Segunda Guerra Mundial Lee Miller (1907-1977) que ha sido dirigida por Ellen Kuras.

“Variety” ha señalado que Winslet lo da “todo” en su representación de la fotógrafa en aras de una posible nominación para los Óscar, premio que la actriz británica ya ganó en 2008 por “The Reader” y al que ha sido nominada en un total de siete ocasiones.

Otro film acogido con aprobación en Toronto es “American Fiction”, ópera prima de Cord Jefferson y protagonizada por Jeffrey Wright.

Esta adaptación del libro de Percival Everett “Erasure” es una sátira sobre integridad artística y se ha convertido en uno de los principales candidatos al preciado Premio del Público de TIFF, un galardón que se concede por votación popular.

En numerosas ocasiones, la película ganadora de ese Premio del Público se ha convertido en uno de los ganadores de los Óscar, como en 1988 con “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, en 1999 con “American Beauty”, en 2000 con “Crouching Tiger, Hidden Dragon” o más recientemente en 2020 con “Nomadland”.

Pero quizás, el que más aprobación ha generado hasta el momento es la nueva versión de “Stop Making Sense”, que documenta la gira en 1984 de “Talking Heads”, la legendaria banda capitaneada por David Byrne.

La nueva versión de este film de culto ha sido restaurada, su calidad aumentada a 4K y proyectada en TIFF en una pantalla IMAX ante un público que durante su estreno el lunes no pudo resistir levantarse de sus asientos y bailar.

Su estreno también ha servido para que por primera vez desde 2002 todos los miembros de la banda (David Byrne, Tina Weymouth, Cris Frantz y Jerry Harrison) se reuniesen para asistir a la proyección.

Y si “Stop Making Sense” ha sido un éxito de público y crítica no se puede decir lo mismo de “Next Goal Wins”, la última película del director neozelandés Taika Waititi, ganador de un Óscar en 2020 con “Jojo Rabbit”.

El estreno del film, protagonizado entre otros por Elisabeth Moss, Michael Fassbender y Oscar Kightley y que narra el intento de la selección de fútbol de Samoa Americana de llegar al Mundial de Fútbol, ha sido acogida con división de opiniones.

Para alguna prensa especializada, la comedia de Waititi, rodada con los verdaderos jugadores samoanos, incluida un atleta transgénero, es todo menos divertida, mientras que otros han destacado la ovación que el público le dio en su estreno en Toronto.